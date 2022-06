Senat Demokrat Tuntut AS Selidiki Pembunuhan Shirin Abu Akleh

IslamTimes - Dua lusin senator AS meminta Presiden Joe Biden untuk memastikan Washington "terlibat langsung" dalam menyelidiki pembunuhan jurnalis Al Jazira Shirin Abu Akleh.

Dalam sebuah surat yang dikirim ke Biden pada hari Kamis, 24 senator meminta Departemen Luar Negeri dan FBI untuk meluncurkan "penyelidikan independen di bawah naungan AS untuk menentukan kebenaran" tentang pembunuhan jurnalis Amerika Palestina.Abu Akleh, 51, ditembak mati oleh pasukan Zionis 'Israel' pada 11 Mei di dekat kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki saat meliput serangan 'Israel'. Rekannya Ali al-Samoudi juga tertembak dan terluka.Zionis 'Israel' awalnya mengatakan orang-orang bersenjata Palestina mungkin bertanggung jawab atas kematian itu tetapi kemudian menarik kembali pernyataannya, dengan mengatakan masih belum jelas apa yang terjadi.Saksi mata, termasuk koresponden MEE Shatha Hanaysha, mengatakan Abu Akleh menjadi sasaran penembak jitu Zionis 'Israel'. Al Jazira mengatakan Abu Akleh "dibunuh dengan darah dingin.""Pemerintah AS memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelidikan yang komprehensif, tidak memihak, dan terbuka atas kematian penembakannya dilakukan - di mana semua pihak dapat memiliki keyakinan penuh pada temuan akhir," bunyi surat itu, yang dipimpin oleh Senator Chris Van Hollen. ."Untuk melindungi kebebasan pers, penyelidikan menyeluruh dan transparan di bawah naungan AS harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dan memberikan pertanggungjawaban atas pembunuhan warga negara dan jurnalis Amerika ini," kata para senator.Seruan telah berkembang baik di AS maupun internasional untuk penyelidikan independen atas pembunuhan Abu Akleh.Lebih dari 50 anggota parlemen AS menandatangani surat bulan lalu yang meminta FBI dan Departemen Luar Negeri untuk campur tangan dan memimpin penyelidikan.Penyelidikan CNN terhadap pembunuhan Abu Akleh menyimpulkan bahwa "tidak ada pertempuran aktif, atau militan Palestina, di dekat Abu Akleh pada saat-saat menjelang kematiannya" dan bahwa bukti "menunjukkan bahwa Abu Akleh ditembak mati dalam serangan yang ditargetkan oleh pasukan Zionis 'Israel'".Associated Press juga telah melakukan rekonstruksi pembunuhan Abu Akleh dan melaporkan bahwa temuan mereka memberikan "dukungan untuk pernyataan baik dari Otoritas Palestina dan rekan Abu Akleh bahwa peluru yang menebasnya berasal dari senjata Zionis 'Israel'."Al Jazira telah merujuk kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag dan berjanji untuk membawa para pembunuh ke pengadilan melalui semua platform hukum internasional.ICC membuka penyelidikan di tempat-tempat di mana otoritas domestik tidak mampu atau tidak mau menyelidiki tuduhan pelecehan.[IT/r]