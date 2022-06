Pentagon Kirim Senjata Baru Ukraina  

IslamTimes - Pentagon akan mengirim empat lagi sistem artileri roket ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan militer terbaru senilai $450 juta, kata pemerintah AS, Kamis (23/6). Ini akan menjadikan jumlah total peluncur HIMARS yang dikirim ke Kiev menjadi delapan, yang pertama dilaporkan telah mencapai pasukan Ukraina.

Bantuan militer tahap terbaru yang dialokasikan untuk Kiev mencakup empat peluncur Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi M142 [HIMARS], penjabat sekretaris pers Pentagon Todd Breasseale mengkonfirmasi pada hari Kamis. Pekan lalu, Politico adalah yang pertama melaporkan bahwa Washington sedang mempertimbangkan untuk mengirim lebih banyak sistem ke Ukraina, “berdasarkan kebutuhan mendesak Ukraina.”“Amerika Serikat sekarang telah memberikan sekitar $6,8 miliar bantuan keamanan ke Ukraina sejak awal pemerintahan Biden,” tambah Breasseale.Kiev, bagaimanapun, telah meminta jumlah senjata yang jauh lebih besar – HIMARS “sepuluh kali lebih banyak”, kata anggota parlemen Ukraina Alexandra Ustinova kepada Politico – menggambarkan keempatnya dalam perjalanan sebagai “tidak ada.”Batch pertama dari empat peluncur telah tiba, Menteri Pertahanan Ukraina Alexey Reznikov mengumumkan di Twitter, berterima kasih kepada "rekan dan temannya" Lloyd Austin untuk "alat yang kuat" dan berharap kematian pada pasukan Rusia.Pada hari Rabu, kementeriannya merayakan pemasangan peluncur roket, yang diduga dari helikopter Rusia yang jatuh, ke pick-up Mitsubishi sebagai solusi darurat – yang dikenal sebagai “teknis” – sampai HIMARS tiba.Selain peluncur AS beroda, Inggris mengirim Ukraina tiga dari M270 MLRS yang dilacak, yang menggunakan amunisi yang sama. Tiga unit lainnya seharusnya datang dari Jerman, yang telah mengirim beberapa senjata self-propelled PHz2000 ke Kiev. Meskipun AS awalnya mengklaim bahwa peluncur akan dilengkapi dengan "munisi medan perang," kepala kebijakan Pentagon Colin Kahl mengungkapkan awal bulan ini bahwa AS menyediakan Ukraina dengan peluru kendali berat, dengan jangkauan 70 kilometer.Pekan lalu, seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Kiev membutuhkan 300 peluncur MLRS, 500 tank, dan 1.000 howitzer untuk mencapai kesetaraan senjata berat dengan Rusia, namun ditegur oleh seorang pejabat pertahanan.Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pada Kamis pasukan Ukraina telah kehilangan total 647 peluncur MLRS, termasuk beberapa pabrikan asing yang dihantam gudang di Nikolaev semalam.Sementara itu, ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa dua howitzer CAESAR 155mm buatan Prancis yang dipasok ke Kiev ditangkap oleh pasukan Rusia atau sekutu dan dikirim ke Rusia untuk dipelajari. Dalam sebuah posting Telegram pada hari Kamis, pembuat senjata Rusia Uralvagonzavod dengan bercanda berterima kasih kepada Presiden Emmanuel Macron atas "hadiah" dan memintanya untuk "mengirim lebih banyak" untuk dibongkar. Namun, belum ada konfirmasi resmi tentang penangkapan howitzer tersebut.[IT/r]