Warga Negara Afghanistan Dibebaskan dari Teluk Guantanamo setelah 15 Tahun

IslamTimes - Amerika Serikat telah membebaskan Assadullah Harun Gul, seorang warga negara Afghanistan yang ditahan di penjara militer AS di Teluk Guantanamo selama lima belas tahun.

Juru bicara Taliban Afghanistan, Zabihullah Mujahid, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (24/6) bahwa tahanan Guantanamo dibebaskan sebagai hasil dari “upaya Imarah Islam Afghanistan [IEA] dan interaksi langsung dan positifnya dengan Amerika Serikat”.“IEA menganggap ini sebagai tugasnya untuk membebaskan warga Afghanistan yang ditahan di negara lain dan berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada warga Afghanistan yang tertindas di negara mana pun di dunia,” kata pernyataan itu, seraya menambahkan, “Kami saat ini berhubungan dengan beberapa negara di mana warga Afghanistan telah ditahan dan upaya sedang dilakukan untuk segera membebaskan mereka.”Mujahid berterima kasih kepada pemerintah Qatar karena membantu Taliban dalam menjalin kontak dengan pejabat AS yang mengarah pada pembebasan Harun.Harun, yang berusia 40-an, ditahan di penjara militer AS di lepas pantai yang terkenal karena pelanggaran berat hak asasi manusia, tanpa pernah didakwa dengan kejahatan perang.Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Taliban Sirajuddin Haqqani mengatakan di CNN bahwa Taliban ingin menjalin hubungan persahabatan dengan WashingtonDia mengatakan Taliban tidak menganggap AS sebagai "musuh" dan tetap berkomitmen pada perjanjian bilateral dengan Washington yang ditandatangani di antara mereka di Doha.“Saya ingin membuat klarifikasi kecil. Periode 20 tahun terakhir adalah situasi pertempuran defensif dan perang. Ketika kesepakatan dibuat di Doha, kami memutuskan bahwa kami tidak akan membicarakan hal ini. Di masa depan kami ingin memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dan komunitas internasional,” kata pejabat itu.Dalam berita terkait, Taliban mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa mereka telah membebaskan beberapa pria Inggris setelah menahan mereka selama sekitar enam bulan.“Mereka berjanji untuk mematuhi hukum Afghanistan, tradisi dan budaya masyarakat, dan tidak akan melanggarnya lagi,” kata Mujahid dalam sebuah posting Twitter, mencatat orang-orang itu telah ditangkap karena melanggar hukum dan tradisi Afghanistan.Mujahid bersikeras awal pekan ini bahwa semua diterima di negara itu.“Afghanistan sekarang aman untuk semua. Siapa pun dapat datang ke Afghanistan dengan percaya diri untuk kegiatan amal dan pariwisata,” kata juru bicara Taliban, Senin.Orang-orang itu dibebaskan setelah serangkaian pertemuan antara Taliban dan pemerintah Inggris.Kantor Luar Negeri Inggris, yang meminta maaf kepada Taliban atas nama keluarga orang Inggris yang ditahan, mencatat bahwa kelima pria itu telah melakukan perjalanan ke Afghanistan yang bertentangan dengan saran dari pemerintah Inggris. “Atas nama keluarga warga negara Inggris, kami menyampaikan permintaan maaf mereka atas pelanggaran budaya, kebiasaan, atau hukum Afghanistan, dan menawarkan jaminan perilaku baik mereka di masa depan. Pemerintah Inggris menyesali episode ini.”Di antara mereka yang dibebaskan adalah mantan juru kamera BBC berkebangsaan ganda Inggris-Jerman Peter Jouvenal.“Kami berterima kasih kepada ribuan orang yang telah mendukung kampanye untuk membebaskannya,” bunyi pernyataan itu. Keluarga Jouvenal juga berterima kasih kepada Kantor Luar Negeri Inggris, “yang telah bekerja tanpa lelah untuk menjamin pembebasannya.”Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh keluarga Jouvenal pada saat penahanannya enam bulan lalu, dia telah melakukan perjalanan di Afghanistan selama beberapa dekade sebagai juru kamera lepas BBC dan mengunjungi negara itu untuk membahas investasi di industri pertambangan Afghanistan dan untuk melakukan bisnis keluarga ketika dia ditahan oleh Taliban.Jouvenal ditangkap hanya beberapa bulan setelah Taliban mengambil alih Afghanistan beberapa hari sebelum pasukan Amerika, Inggris, dan Barat lainnya secara kacau keluar dari negara itu setelah sekitar dua dekade pendudukan mematikan.[IT/r]