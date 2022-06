Istri: Assange Menjadi Sasaran Perlakuan 'Kejam' oleh Inggris

IslamTimes - Istri pendiri WikiLeaks Julian Assange mengatakan dia menjadi sasaran perlakuan "sangat kejam" setelah ekstradisinya ke AS disetujui di Inggris.

Stella Moris mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (23/6) bahwa Assange digeledah dan dipindahkan ke sel kosong pada hari Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel menyetujui ekstradisinya ke AS.Dia menambahkan bahwa suaminya tetap di sana selama akhir pekan ketika penjaga penjara menggeledah selnya sendiri."Penjara adalah penghinaan terus-menerus, tetapi apa yang terjadi pada hari Jumat (24/6) terasa sangat kejam," kata Moris, menambahkan bahwa para penjaga telah mengatakan kepadanya bahwa itu semua dilakukan "untuk perlindungannya sendiri."Dia mencela Kantor Dalam Negeri Inggris karena memutuskan untuk mengekstradisi Assange ke Amerika Serikat, di mana dia dicari karena perannya dalam membocorkan ribuan dokumen rahasia pemerintah.Assange, 50, dicari oleh pemerintah AS karena menerbitkan dokumen rahasia terkait dengan perang Irak dan Afghanistan yang dibocorkan oleh whistleblower Chelsea Manning, seorang analis intelijen Angkatan Darat AS.Pada tahun 2010 WikiLeaks menerbitkan sekitar 750.000 dokumen rahasia militer dan diplomatik. Batch yang paling menghancurkan adalah The Irak War Logs, yang merupakan kebocoran militer terbesar dalam sejarah Amerika Serikat“Fakta bahwa dia dipenjara saat ekstradisi yang keterlaluan ini berlangsung adalah ketidakadilan yang parah. Dia perlu menangani semua itu, sambil mempersiapkan banding yang kompleks ke Pengadilan Tinggi,” kata Moris.“Hal semacam ini tidak pernah menjadi lebih dapat ditoleransi. Setiap orang akan menganggapnya merendahkan. Ketegangan mental pada Julian sangat besar, harus memproses apa yang pada dasarnya adalah hukuman mati," kata Moris, menambahkan bahwa ekstradisi ke AS akan "mendorongnya untuk bunuh diri."[IT/r]