Khatibzadeh: Negara Teluk Persia Menjadi Tuan Rumah Pembicaraan tentang Penghapusan Sanksi Iran

Saeed Kahtibzadeh, Iranian Foreign Ministry Spokesman.jpg

IslamTimes - Waktu dan tempat negosiasi penghapusan sanksi terhadap Iran hampir selesai, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan, mencatat bahwa pembicaraan akan dimulai di negara Teluk Persia dalam beberapa hari ke depan.

Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (27/6), Khatibzadeh mengatakan negosiasi untuk mencabut sanksi terhadap Iran akan diadakan di salah satu negara pesisir Teluk Persia dalam beberapa hari mendatang.“Waktu dan tempat negosiasi sudah hampir ditentukan. Keputusan akhir dalam hal ini akan segera dibuat, ”tambahnya.Pada kunjungan baru-baru ini ke Teheran oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, Khatibzadeh mengatakan salah satu topik yang dibahas selama perjalanan itu adalah perlunya AS untuk menghormati semua komitmennya di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Mengonfirmasi kesepakatan tentang "konten dan format", juru bicara Iran mengatakan masih belum jelas apakah AS telah meninggalkan warisan mantan presidennya Donald Trump."AS telah menunjukkan betapa tidak dapat diandalkannya AS dan tidak menghormati komitmen," katanya.Juru bicara itu mengatakan masalah yang beredar dalam pembicaraan mendatang akan mencakup ketidaksepakatan tentang penghapusan sanksi. “Bola ada di lapangan Washington, dan jika itu datang (ke pembicaraan) dengan tanggapan, itu mungkin untuk berharap pada kesepakatan.”Dia juga mencatat bahwa tindakan perbaikan Iran akan dapat dibalik, asalkan pihak lain memenuhi komitmennya juga.Sejak April 2021, beberapa putaran pembicaraan antara Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA—Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia—telah diadakan di ibu kota Austria untuk membawa AS kembali ke kesepakatan Iran. Pembicaraan Wina, bagaimanapun, mengecualikan diplomat Amerika karena penarikan negara mereka dari kesepakatan.[IT/r]