Baqeri Iran Berjanji Reaksi Tertentu terhadap Kolaborasi 'Israel' dengan CENTCOM

IslamTimes - Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Hossein Baqeri mengecam partisipasi rezim Zionis dalam kegiatan militer dan latihan perang Komando Pusat AS sebagai sumber ancaman bagi kawasan, yang katanya pasti akan memicu reaksi dari Iran.

Dalam komentar pada pertemuan dengan Ketua Komite Kepala Staf Gabungan Pakistan Jenderal Nadim Raza, yang diadakan di Tehran pada hari Senin (27/6), Mayor Jenderal Baqeri mengecam rezim Zionis sebagai akar penyebab intervensi dan ketidakstabilan di wilayah tersebut.Rezim Zionis telah membuat plot untuk menjalin kontak dengan negara-negara regional dan mencapai tujuan intervensionisnya, komandan tertinggi Iran menambahkan.Baqeri juga memperingatkan bahwa keanggotaan rezim Zionis di CENTCOM [Komando Pusat AS] dan langkahnya untuk menyebarkan peralatan dan berpartisipasi dalam latihan perang akan menghadirkan ancaman bagi kawasan, menambahkan, “Kami tidak mentolerir ancaman semacam itu dan pasti akan bereaksi terhadap mereka. .”Menyesalkan tindakan campur tangan AS dan 'Israel' di wilayah tersebut, komandan tertinggi Iran mengatakan bahwa “Membentuk kelompok teroris dan Takfiri di wilayah tersebut, khususnya di Suriah dan Irak, adalah di antara masalah lain yang diprakarsai oleh AS dan rezim Zionis di wilayah tersebut. wilayah dan memberinya dorongan. Dalam kelanjutan hegemoni mereka, mereka [AS dan Zionis 'Israel'] membawa kedua negara [Suriah dan Irak] ke jurang kehancuran.”Dalam komentar pada Agustus 2021, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani mengecam keputusan Komando Pusat AS untuk mengoordinasikan kegiatan militer dengan rezim Zionis sebagai kesaksian atas kelanjutan kebijakan destabilisasi Washington yang menciptakan ketidakamanan.Pada Februari 2022, rezim Zionis mengambil bagian dalam latihan angkatan laut besar yang dipimpin AS di Timur Tengah, secara terbuka bergabung dengan Arab Saudi dan Oman.Ini adalah pertama kalinya rezim Zionis berpartisipasi dalam Latihan Maritim Internasional [IMX], dan secara terbuka bersama Arab Saudi yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengannya.Rezim pendudukan Zionis 'Israel' menormalkan hubungan dengan negara-negara Teluk UEA dan Bahrain pada tahun 2020.[IT/r]