Korea Utara: AS Persiapkan NATO Asia

IslamTimes - Korea Utara menuduh Amerika Serikat membentuk aliansi militer seperti NATO di Asia, dengan mengatakan tujuan AS yang tak tergoyahkan untuk menggulingkan pemerintah Korea Utara memaksanya untuk mengembangkan pertahanan yang lebih kuat.

Kritik Korea Utara muncul di tengah kekhawatiran bahwa negara itu mungkin sedang mempersiapkan uji coba nuklir pertamanya dalam lima tahun dan setelah kesepakatan baru-baru ini antara Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Presiden AS Joe Biden untuk mengerahkan lebih banyak senjata AS jika dianggap perlu untuk menghalangi Korut."Sementara secara terang-terangan mengadakan latihan militer bersama dengan Jepang dan Korea Selatan, Amerika Serikat membuat langkah penuh untuk membentuk NATO bergaya Asia," kata kementerian luar negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan di situsnya pada hari Minggu (26/6), Reuters melaporkan.Itu mengacu pada latihan militer baru-baru ini yang dilakukan oleh pasukan AS, Korea Selatan, dan Jepang. Amerika Serikat juga mengadakan latihan dengan pasukan Korea Selatan yang melibatkan kapal induk AS, untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat tahun.Korea Utara, yang telah melakukan uji coba rudal reguler tahun ini, mengulangi pernyataannya bahwa latihan semacam itu adalah persiapan untuk perang yang bertujuan untuk menggulingkannya."Ini membuktikan kemunafikan retorika AS tentang 'keterlibatan diplomatik' dan 'dialog tanpa prasyarat', sementara pada saat yang sama mengungkapkan lagi bahwa tidak ada perubahan dalam ambisi AS untuk menggulingkan sistem kami dengan paksa," kata kementerian Korea Utara. .Itu tidak merujuk secara eksplisit pada program nuklir atau misilnya tetapi mengatakan permusuhan AS memaksanya untuk mengembangkan pertahanannya."Kenyataannya ... membuat kami merasa perlu melakukan upaya habis-habisan untuk mengembangkan kekuatan yang lebih kuat untuk dapat menundukkan segala macam tindakan permusuhan oleh Amerika Serikat," katanya.Amerika Serikat bersikeras bahwa Korea Utara menyerahkan senjata nuklirnya dan telah berulang kali menawarkan untuk bertemu dengan pejabat Korea Utara "kapan saja tanpa prasyarat" untuk membahas masalah tersebut. Korea Utara telah menolak tawaran tersebut.[IT/r]Kritik Korea Utara datang sehari sebelum presiden Korea Selatan pergi untuk menghadiri pertemuan puncak NATO di Spanyol, pemimpin Korea Selatan pertama yang melakukannya.Korea Selatan, yang bertujuan untuk memperkuat kemitraannya dengan NATO dan memainkan peran keamanan global yang lebih besar, berencana untuk membentuk delegasi ke NATO di markas besarnya di Brussel, kata penasihat keamanan nasional Korea Selatan pekan lalu.