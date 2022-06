Sullivan: Paket Finalisasi Rudal Pertahanan Udara Jarak Jauh AS untuk Ukraina

IslamTimes - Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan Washington sedang dalam proses menyelesaikan paket senjata, termasuk rudal pertahanan udara jarak jauh, untuk Ukraina, lebih dari empat bulan dalam serangan militer Rusia di negara bekas Soviet itu.

Sullivan mengatakan pada konferensi pers pada hari Senin (27/6) bahwa AS akan mengirim sistem pertahanan rudal udara jarak menengah dan jauh ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan berikutnya ke negara Eropa.Penasihat keamanan nasional menambahkan bahwa finalisasi paket terbaru dapat diumumkan paling cepat minggu ini.“Saya dapat mengonfirmasi bahwa kami sebenarnya sedang dalam proses menyelesaikan paket yang mencakup kemampuan pertahanan udara tingkat lanjut. Seperti yang [Presiden AS Joe Biden] katakan kepada Presiden [Ukraina] [Volodymyr] Zelensky, kami bermaksud untuk menyelesaikan sebuah paket yang mencakup kemampuan pertahanan udara jarak menengah dan jauh yang canggih untuk Ukraina, bersama dengan beberapa item lain yang sangat dibutuhkan, termasuk amunisi untuk artileri dan sistem radar kontra-baterai,” kata Sullivan.Sullivan menambahkan bahwa Biden, yang saat ini berada di Jerman untuk pertemuan puncak dengan para pemimpin Kelompok Tujuh (G7), telah membuat janji kepada mitranya dari Ukraina.Pengumuman itu muncul setelah sebelumnya pada hari Senin (27/6), sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada AFP bahwa Biden telah menjadikan pengadaan sistem pertahanan udara canggih untuk Ukraina sebagai prioritas. Sumber tersebut juga mengidentifikasi “sistem pertahanan rudal permukaan-ke-udara jarak menengah hingga jarak jauh” sebagai “NASAMS,” yang telah dikembangkan oleh Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) dan Raytheon.Keputusan untuk lebih mempersenjatai Kiev dengan serangkaian rudal permukaan-ke-udara dibuat setelah Washington dan sekutu Eropanya menjelaskan bahwa mengirim pesawat tempur ke Ukraina terlalu berisiko, berpotensi menarik mereka langsung ke dalam konflik melawan Rusia.Sejak dimulainya “operasi militer khusus” Rusia di Ukraina pada 24 Februari, AS dan sekutu Eropanya telah mengirim senjata canggih ke Ukraina untuk membantu militernya menangkis pasukan Rusia.Ukraina berharap untuk mengungguli Rusia dengan memperoleh senjata yang lebih canggih. Kiev sangat bergantung pada sekutu Baratnya untuk mendapatkan kembali Donbass, yang terdiri dari dua wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri, di mana militer Rusia telah memusatkan perhatiannya. Pasukan pro-Rusia telah menguasai sebagian wilayah Luhansk dan Donetsk bahkan sebelum serangan gencar Rusia dimulai.Rusia berulang kali memperingatkan bahwa banjir senjata Barat tidak akan memaksa Moskow untuk mengakhiri operasi sebelum mencapai tujuannya. Kremlin mengatakan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia, ditambah aliran senjata ke Ukraina, hanya akan memperpanjang perang.Sullivan lebih lanjut mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa Zelensky telah meminta para pemimpin G7 untuk memberi Kiev “kemampuan pertahanan udara tambahan yang dapat menembak jatuh rudal dari langit” setelah Rusia dilaporkan meluncurkan serangan rudal ke ibukota Ukraina sehari sebelumnya.“Apa yang kami coba lakukan dengan poin ini adalah menyesuaikan bantuan militer kami dengan kebutuhan mendesak Ukraina di medan perang pada titik waktu tertentu,” kata Sullivan.[IT/r]