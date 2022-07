Pos Pemeriksaan Tentara Suriah Mencegat Konvoi Militer AS di Hasakah 

IslamTimes - Sebuah pos pemeriksaan tentara Suriah telah memblokir konvoi militer AS yang berusaha melewati provinsi timur laut Hasakah, memaksanya untuk mundur.

Sumber-sumber lokal, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada kantor berita resmi Suriah SANA bahwa konvoi AS yang terdiri dari lima kendaraan terpaksa memutar balik setelah personel pos pemeriksaan mencegatnya di desa Qabr al-Gharajeneh di kota Qamishli di Hasakah. pada hari Jumat (1/7).Hasakah telah menjadi tempat beberapa insiden konvoi militer AS yang dipaksa untuk mengubah rute atau mundur.Orang-orang di Hasakah telah memblokir jalan-jalan untuk menunjukkan kemarahan yang membara atas kehadiran pasukan Amerika di wilayah mereka.Pada 21 Maret, penduduk lokal dari beberapa desa tetangga di provinsi kaya minyak Hasakah bergabung dengan pasukan pemerintah untuk memblokir konvoi militer AS yang mencoba melewati komunitas tersebut.Konvoi AS, yang terdiri dari enam kendaraan lapis baja, terpaksa berbalik dan kembali ke arah asalnya setelah penduduk desa Qabr al-Saghir dan Qabr al-Gharajeneh serta pasukan pemerintah memblokir jalan dan mencegahnya. pergerakan. Tidak ada cedera yang dilaporkan.Demikian pula, konvoi militer AS terpaksa mundur dari daerah di provinsi yang sama pada hari Rabu.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah. Pentagon mengklaim pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh. Damaskus mengatakan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya mineral Suriah yang kaya.Mantan Presiden AS Donald Trump mengakui pada lebih dari satu kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah melalui proksi militan dan keterlibatan langsung dalam konflik, Washington meningkatkan perang ekonominya di negara Arab.Sementara itu, Abdulhameed Dashti, presiden Dewan Internasional untuk Mendukung Pengadilan yang Adil dan Hak Asasi Manusia (ICSFT), telah mengutuk “kemunafikan” negara-negara yang melanjutkan agresi terhadap Suriah.Dalam pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) pada hari Jumat (1/7), Dashti mengatakan "kemunafikan menjijikkan" yang dilakukan oleh mereka dan rekomendasi permusuhan mereka terhadap rakyat negara Arab merusak kredibilitas hukum internasional.Dia juga memuji pemerintah Suriah atas upayanya yang luar biasa untuk memastikan penghidupan yang layak bagi warganya meskipun biaya perang yang tinggi dan dampak sanksi ekonomi sepihak.Dashti mengatakan laporan yang disampaikan oleh delegasi Suriah ke UNHRC menegaskan pekerjaan pemerintah Suriah untuk memastikan kehidupan yang layak bagi warganya setelah memulihkan keamanan dan layanan dasar ke semua provinsi yang dibebaskan meskipun ada tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Suriah telah melakukan tugasnya untuk melindungi kedaulatan dan kemerdekaannya, selain menghadapi kelompok teroris dan berusaha untuk membebaskan seluruh wilayahnya dari pasukan pendudukan Turki, Israel, dan AS, tambahnya.Dashti mengatakan Amerika Serikat, Israel, dan Turki mengajukan tuduhan bermotif politik terhadap Suriah. Dia juga menyerukan untuk memfasilitasi kembalinya semua pengungsi Suriah ke tanah air mereka.Suriah dan rezim Israel secara teknis berperang karena pendudukan Dataran Tinggi Golan Suriah pada tahun 1967-sekarang. Serangan rezim terhadap Suriah telah tumbuh secara signifikan dalam skala dan frekuensi setelah 2011 ketika Suriah menemukan dirinya dalam cengkeraman terorisme yang didukung asing.Turki juga telah melakukan beberapa serangan terhadap tetangga bagian utara Suriah sejak 2016 untuk melawan militan Kurdi yang dikenal sebagai Unit Perlindungan Rakyat (YPG).[IT/r]