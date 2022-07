Julian Assange Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi untuk Melawan Ekstradisi

Islam Times - Julian Assange sedang mencari izin untuk mengajukan banding atas keputusan untuk mengekstradisi dirinya ke Amerika Serikat.

Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel menyetujui ekstradisi pendiri Wikileaks ke AS.Pengadilan Tinggi di London mengatakan bahwa permohonan Assange telah diajukan.Orang Australia itu dicari oleh pihak berwenang Amerika atas dokumen yang bocor pada tahun 2010 dan 2011, yang menurut AS melanggar hukum dan membahayakan nyawa.Dokumen tersebut terkait dengan perang Irak dan Afghanistan.Assange memiliki waktu hingga Jumat untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak terhadap ekstradisinya.Orang Australia itu ditahan di penjara Belmarsh di London setelah melakukan pertempuran panjang untuk menghindari diekstradisi.Ekstradisi memungkinkan satu negara meminta negara lain untuk menyerahkan tersangka untuk diadili.Sebelumnya, istri Assange, Stella, mengatakan suaminya "tidak melakukan kesalahan" dan "dia tidak melakukan kejahatan"."Dia adalah seorang jurnalis dan penerbit, dan dia dihukum karena melakukan pekerjaannya", kata Stella.Salah satu pendiri Wikileaks itu dicari oleh AS dalam 18 tuduhan, termasuk tuduhan mata-mata, setelah organisasinya menerbitkan catatan militer rahasia dan kabel diplomatik.Dia menghadapi hukuman 175 tahun penjara, menurut pengacaranya. Namun, pemerintah AS mengatakan hukumannya lebih mungkin antara empat dan enam tahun.Perusahaan media Wikileaks adalah platform whistle-blowing yang menerbitkan materi rahasia yang disediakan oleh sumber anonim.Tim hukum Assange mengklaim Wikileaks menerbitkan dokumen - yang terkait dengan perang Irak dan Afghanistan - mengungkap kesalahan AS dan untuk kepentingan publik.Dokumen-dokumen itu mengungkapkan bagaimana militer AS telah membunuh ratusan warga sipil dalam insiden yang tidak dilaporkan selama perang di Afghanistan, sementara file perang Irak yang bocor menunjukkan 66.000 warga sipil telah terbunuh, dan tahanan disiksa, oleh pasukan Irak.Assange telah berada di penjara sejak dia dikeluarkan dari kedutaan Ekuador di London pada 2019 dan ditangkap oleh polisi Inggris, setelah Ekuador mencabut status suakanya.Dia mencari suaka pada tahun 2012 di kedutaan, takut akan tuntutan AS, dan tinggal di sana selama tujuh tahun.Mahkamah Agung memutuskan pada bulan Maret bahwa kasus Assange tidak menimbulkan pertanyaan hukum atas jaminan yang diberikan AS kepada Inggris tentang bagaimana dia akan diperlakukan.Hakim Inggris sebelumnya telah memblokir ekstradisinya karena kekhawatiran tentang kesehatan mentalnya.Awal bulan ini, Perdana Menteri baru Australia Anthony Albanese menolak seruan untuk secara terbuka menuntut AS membatalkan penuntutannya.Istri Mr Assange telah menyatakan harapan pemerintah Mr Albaneses akan campur tangan.[IT/AR]