Menteri Perminyakan: Pasar Minyak Global Membutuhkan Peningkatan Pasokan Iran

IslamTimes - Membahayakan keamanan energi dan meningkatkan volatilitas pasar telah menimbulkan kerugian bagi semua pemain, Menteri Perminyakan Iran mengatakan pada hari Jumat (1/7), menambahkan pasar minyak global membutuhkan peningkatan pasokan minyak Iran.

Javad Owji membuat pernyataan setelah Pertemuan Menteri OPEC dan Non-OPEC ke-30, koalisi OPEC+, yang diadakan melalui konferensi video pada hari Kamis, 30 Juni 2022, menambahkan, “Hari ini, OPEC Plus memutuskan untuk melanjutkan keputusannya yang disepakati bulan lalu yaitu menambah 648.000 barel untuk produksi minyak mentah hariannya untuk Juni dan Agustus 2022.”Mengingat penurunan produksi minyak dari beberapa produsen OPEC+ dan kegagalan untuk mencapai kuota yang disepakati serta penurunan persediaan minyak mentah dan produk minyak di beberapa negara konsumen besar, OPEC dan sekutunya sepakat, pada pertemuan ke-30, untuk menaikkan harga mereka. produksi minyak mentah kolektif sebesar 648.000 barel per hari pada bulan Agustus, katanya.Koalisi OPEC+ akan terus memantau perkembangan pasar secara konstan dan teratur dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas di pasar minyak, dia menyoroti, menambahkan, “Statistik dan laporan terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan anggota OPEC+ mencapai rekor 256 persen yang belum pernah terjadi sebelumnya pada April 2022, terutama disebabkan oleh penurunan produksi minyak beberapa anggota karena mereka telah memompa di bawah kuota.”Pasar minyak global bergerak menuju keseimbangan dan stabilitas meskipun ada kekhawatiran atas konsekuensi ketegangan geopolitik pada pertumbuhan ekonomi dunia dan kemungkinan kerusakan pada permintaan, katanya, menambahkan: “Negara-negara anggota OPEC Plus sedang memantau pasar minyak global dan keseimbangan pasokan-permintaan dengan cermat. mereka siap untuk membuat keputusan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kondisi pasar minyak.”Perkembangan terakhir ekonomi dunia menunjukkan peningkatan dampak inflasi di banyak negara dan kenaikan harga bahan bakar yang luar biasa, tambahnya, mengatakan, “Seperti yang sering saya katakan dalam beberapa bulan terakhir, pasar minyak global berada dalam kondisi pengembalian minyak Iran dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pelanggan dan membuat pasar dunia seimbang dan tenang. Khususnya, kita akan menyaksikan peningkatan permintaan minyak dan produk minyak global karena perjalanan musim panas akan dimulai di Eropa dan Amerika Serikat, oleh karena itu; negara konsumen kemungkinan akan menghadapi tekanan harga tambahan, terutama dari pasar produk minyak.”[IT/r]