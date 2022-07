Analis: Ekonomi Terbesar Dunia Dekat dengan Bahaya  Resesi

IslamTimes - JPMorgan Chase telah merevisi prospek pertumbuhan AS pertengahan tahun, menurunkan tajam ekspektasi untuk pertumbuhan PDB riil tahunan kuartal kedua menjadi 1% dari 2,5%, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat (1/6).

Bank terbesar AS itu juga memangkas proyeksinya untuk kuartal ketiga menjadi 1% dari 2%. Namun, pertumbuhan diperkirakan akan meningkat hingga 1,5% dalam tiga bulan terakhir tahun ini, didorong oleh produksi mobil yang kuat dan inflasi yang lebih rendah, kata analis JPMorgan.Penurunan peringkat terjadi di tengah pengetatan kebijakan moneter, karena Federal Reserve AS merespons inflasi dengan kenaikan suku bunga yang agresif. The Fed menaikkan suku bunga utama sebesar 0,75 poin persentase pada bulan Juni.Perkiraan suram mengikuti masuknya data yang lebih lemah awal pekan ini yang menunjukkan bahwa belanja konsumen AS naik kurang dari yang diharapkan pada Mei, karena kendaraan bermotor tetap langka. Sementara itu, harga yang lebih tinggi memaksa pengurangan pembelian barang-barang lainnya."Perkiraan kami mendekati resesi," Michael Feroli, kepala ekonom AS JPMorgan, mengatakan dalam sebuah catatan yang dilihat oleh agensi tersebut.“Namun, kami terus mencari ekonomi untuk berkembang, sebagian karena kami pikir pengusaha mungkin enggan untuk melepaskan pekerja, bahkan dalam periode permintaan produk yang lemah.”[IT/r]