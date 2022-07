PM Yaman: AS Secara Agresif Berusaha untuk Mengambil Kendali dan Menjarah Cadangan Energi Yaman

IslamTimes - Perdana Menteri Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman mengatakan bahwa Washington secara agresif berusaha untuk membangun kendali dan menjarah cadangan energi dan pelabuhan di provinsi Hadhramaut dan al-Mahrah di Yaman timur .

Selama pertemuan dengan gubernur provinsi Hadhramaut dan Mahra, masing-masing Luqman Baras dan al-Qatabi Ali Hussein al-Faraj, di ibukota Sana'a pada hari Sabtu (2/7), Abdulaziz bin Habtur mengecam keras kunjungan duta besar AS baru-baru ini ke negara kaya energi provinsi timur itu, menyatakan bahwa perjalanan Steven Fagin termasuk dalam kerangka upaya AS untuk mendominasi sumur minyak dan pelabuhan Yaman.Dia menggarisbawahi bahwa plot penjajah di kedua provinsi harus dihadapi secara langsung, memuji perlawanan rakyat dan ketabahan dalam menghadapi tindakan permusuhan dan skema yang dipimpin Saudi yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Yaman.Habtur menambahkan bahwa kunjungan Fagin dengan jelas menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mencoba untuk menjarah aset nasional Yaman dan memanfaatkan posisi geopolitiknya untuk melayani kepentingannya.Perdana menteri Yaman juga menekankan perlunya mendukung perlawanan rakyat di provinsi Hadhramaut dan Mahra untuk menggagalkan konspirasi kolonial.Dalam perkembangan terkait, Tariq Salam, gubernur provinsi selatan Aden, mengatakan AS dan sekutunya militan Takfiri telah mengincar sumber daya alam pulau strategis Socotra di lepas pantai Yaman.Salam mengatakan kepada jaringan televisi berbahasa Arab al-Masirah bahwa ada enam daerah kaya minyak di Pulau Socotra yang sangat penting, dan itu menjelaskan mengapa AS dan militan sekutunya berusaha untuk mengendalikan mereka.Pada pertengahan Juni Mohammad Tahir Anam, seorang penasihat Dewan Politik Tertinggi Yaman mengatakan angkatan bersenjata negara itu akan melancarkan serangan balasan terhadap instalasi minyak jauh di dalam Arab Saudi jika koalisi yang dipimpin Riyadh terus menyelundupkan minyak mentah selundupan dan gas alam keluar negeri.Dia memperingatkan aliansi bahwa pihak berwenang Yaman tidak akan mengizinkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk lebih jauh melanggar gencatan senjata yang diperantarai PBB dan menjarah minyak dan gas Yaman.Pejabat Yaman melaporkan peningkatan tajam dalam pencurian minyak dan gas Yaman selain penyitaan kapal Yaman di lepas pantai provinsi selatan negara itu Shabwah.Arab Saudi melancarkan perang yang menghancurkan di Yaman pada Maret 2015 bekerja sama dengan sekutu Arabnya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan negara-negara Barat lainnya.Tujuannya adalah untuk memasang kembali rezim Abd Rabbuh Mansur Hadi yang bersahabat dengan Riyadh dan menghancurkan gerakan perlawanan Ansarullah, yang telah menjalankan urusan negara tanpa adanya pemerintahan fungsional di Yaman.Sementara koalisi yang dipimpin Saudi telah gagal memenuhi tujuannya, perang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan melahirkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[IT/r]