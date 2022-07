Otoritas Palestina Menyerahkan Peluru dalam Pembunuhan Abu Akleh ke AS untuk 'Pemeriksaan'

IslamTimes - Otoritas Palestina (PA) mengatakan peluru yang menewaskan jurnalis veteran Palestina Shireen Abu Akleh pada Mei telah diserahkan kepada pihak berwenang AS untuk pemeriksaan forensik dan bukan kepada pejabat rezim Zionis Israel.

"Pihak-pihak terkait di negara Palestina setuju untuk mengizinkan pihak AS melakukan pekerjaan balistik pada peluru. Itu diserahkan kepada mereka," kata Akram al-Khatib, jaksa umum PA, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh pejabat Palestina. Kantor berita Wafa pada hari Sabtu (2/7).Tidak ada komentar segera mengenai perkembangan terbaru dari pejabat diplomatik AS di al-Quds yang diduduki. Rezim Zionis Israel juga menolak menjelaskan apakah Tel Aviv akan bekerja sama dengan penyelidikan AS.Di tempat lain, dalam sebuah wawancara dengan media AS, Khatib mengatakan "kami tidak akan menyerahkan peluru yang membunuh Abu Akleh kepada pendudukan, dan kami telah sepakat bahwa Amerika akan melakukan pemeriksaan forensik terhadap peluru tersebut."Menekankan bahwa peluru itu akan diperiksa di Kedutaan Besar AS di al-Quds, Khatib mengatakan Palestina telah menerima "jaminan" dari AS bahwa peluru itu "tidak akan dikirim ke Zionis Israel."Pejabat Palestina serta banyak kelompok hak asasi dan media telah mencapai kesimpulan bahwa jurnalis veteran Abu Akleh dibunuh oleh militer Zionis Israel.Kantor hak asasi manusia PBB bulan lalu mengatakan bahwa informasi yang dikumpulkannya menunjukkan bahwa peluru itu ditembakkan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel.Abu Akleh, seorang jurnalis Palestina terkenal untuk jaringan berita televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar dan berbahasa Arab, terbunuh pada 11 Mei saat meliput serangan tentara Israel di kamp pengungsi Jenin di bagian utara Tepi Barat yang diduduki.Pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Naftali Bennett, awalnya mengklaim bahwa pria bersenjata Palestina bisa saja membunuh Abu Akleh. Namun, rezim kemudian mundur dan mengatakan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa seorang tentara Israel telah melepaskan tembakan.Dalam rekaman video dari insiden yang beredar luas secara online, Abu Akleh terlihat mengenakan jaket antipeluru berwarna biru bertanda kata “PRESS” saat ditembak oleh pasukan Israel, memperlihatkan sifat mengerikan dari pembunuhan di siang hari.Saksi mata dan jurnalis yang bersama Abu Akleh pada hari dia ditembak juga menggambarkan penembakan itu sebagai “upaya yang disengaja” untuk membunuh jurnalis.Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet telah meminta Zionis Israel untuk membuka penyelidikan kriminal atas pembunuhan Abu Akleh dan semua pembunuhan lainnya oleh pasukan Zionis Israel di Tepi Barat dan dalam konteks operasi militer di Jalur Gaza yang terkepung.Tel Aviv belum menyimpulkan apakah ada orang yang akan menghadapi tuntutan pidana atas pembunuhan itu, dan telah menghindari merilis temuan dari penyelidikan internal.[IT/r]