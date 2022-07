Protes di AS atas Pembunuhan Brutal Polisi terhadap Orang Kulit Hitam di Ohio

IslamTimes - Beberapa ratus pengunjuk rasa berbaris hari Minggu (3/7) di Akron, Ohio setelah rilis rekaman kamera tubuh yang menunjukkan polisi menembak mati seorang pria kulit hitam dengan beberapa lusin peluru.

Ketika kemarahan meningkat atas pembunuhan polisi terbaru terhadap seorang pria kulit hitam di Amerika Serikat, dan pihak berwenang meminta ketenangan, kerumunan berbaris ke Balai Kota membawa spanduk dengan slogan-slogan seperti "Keadilan untuk Jayland."Slogan itu mengacu pada Jayland Walker, 25, yang tewas Senin (4/7) setelah petugas mencoba menghentikan mobilnya karena melanggar lalu lintas, kata polisi.Minggu menandai hari keempat berturut-turut protes di kota berpenduduk 190.000 orang itu.Derrick Johnson, presiden The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), mengecam penembakan itu sebagai "pembunuhan ... titik kosong" ketika kelompok hak-hak sipil memimpin rapat umum siang hari.“Orang kulit hitam ini dibunuh… karena kemungkinan pelanggaran lalu lintas. Ini tidak terjadi pada orang kulit putih di Amerika," mempertimbangkan Johnson dalam sebuah pernyataan.Protes berlanjut hingga malam, dengan ratusan massa masih berada di jalan-jalan di depan pusat peradilan, kata seorang reporter AFP.Meskipun ada seruan dari beberapa pengunjuk rasa untuk tenang, ketegangan meningkat pada malam hari.Polisi dengan perlengkapan anti huru hara dikerahkan dan menembakkan gas air mata ke kerumunan untuk mendorongnya mundur dari pusat peradilan.[IT/r]