Menlu Iran: AS Tidak Dapat Memiliki Keduanya di Pembicaraan Kebangkitan JCPOA 

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan tuntutan sepihak Washington pada negosiasi tingkat tinggi untuk menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015 bertentangan dengan klaimnya bahwa mereka dengan tulus mencari kesepakatan.

Amir Abdollahian menulis dalam sebuah tweet pada Selasa (5/7) malam bahwa Iran tetap siap untuk merundingkan perjanjian yang kuat dan tahan lama, dan sekarang terserah AS untuk membuat keputusan politik tentang apakah mereka bersedia untuk menghormati Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] yang secara resmi disebut.Diplomat top Iran membuat komentar setelah percakapan telepon dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa kesepakatan itu mungkin “hanya berdasarkan saling pengertian dan kepentingan.”Iran dan AS menghadiri pembicaraan tidak langsung di Doha pekan lalu, beberapa hari setelah Borrell mengunjungi Tehran untuk mencoba memecahkan kebuntuan dalam pembicaraan multilateral, yang telah menghasilkan jeda selama berbulan-bulan.Pembicaraan awalnya dimulai di ibu kota Austria, Wina, pada April 2021 dengan tujuan membawa AS kembali ke JCPOA dan menghapus sanksi sepihaknya terhadap Republik Islam.Tehran telah menyalahkan Washington atas keragu-raguan dan kurangnya inisiatif dalam banyak kesempatan, yang terbaru adalah setelah pembicaraan Doha.“Kami percaya bahwa mengulangi sikap sebelumnya tidak boleh menggantikan inisiatif politik,” kata Amir Abdollahian pada hari Minggu (3/7), dalam percakapan telepon dengan rekannya dari Prancis, Catherine Colonna.[IT/r]