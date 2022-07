Gelembung Keamanan Siber Israel Meledak, Hamas Nyaris Meretas Telepon Tentara Rezim

IslamTimes - Menusuk gelembung kehebatan dunia maya Zionis Israel, gerakan perlawanan Palestina Hamas kembali nyaris meretas smartphone personel militer Zionis Israel, termasuk perwira senior, melalui akun media sosial palsu.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs webnya pada hari Senin (4/7), militer Zionis Israel mengatakan kelompok yang berbasis di Gaza melakukan upaya untuk menemukan cara untuk mengumpulkan informasi tentang pasukannya, dan upaya tersebut termasuk upaya untuk menginstal spyware pada ponsel mereka dan untuk memulai obrolan dengan pasukan rezim pada berbagai mata pelajaran, menggunakan profil palsu.Pernyataan itu menambahkan bahwa para peretas - asalkan kontak itu dibuat - akan berusaha meyakinkan para prajurit untuk mengunduh virus ke perangkat mereka, menyamar sebagai aplikasi yang menampilkan teka-teki, untuk mengendalikan ponsel mereka.“Profil ini berhubungan dengan personel layanan untuk membuat koneksi yang memungkinkan mereka mengambil langkah berikutnya dan memikat mereka untuk mengunduh aplikasi game, yang ternyata merupakan alat serangan berbahaya,” dikutip dari seorang petugas yang tidak disebutkan namanya di unit intelijen militer Zionis Israel.Pernyataan militer Zionis Israel mengatakan bahwa operasi bersama oleh beberapa unit Israel telah menggagalkan upaya peretasan, mengklaim bahwa tidak ada informasi keamanan sensitif yang dikirimkan.Sementara rezim beruntung kali ini, ia sekali lagi menembus gelembung keunggulan yang diklaimnya dalam teknologi siber dan perang siber.Kembali pada bulan Februari, surat kabar Haaretz Zionis Israel melaporkan bahwa Hamas telah meretas smartphone ratusan pasukan militer Zionis Israel selama beberapa bulan.Laporan itu mengatakan gerakan perlawanan Palestina telah menguasai ponsel mereka melalui tautan, yang secara otomatis mengunduh aplikasi ke perangkat mereka.Ini akan memungkinkan grup untuk memperoleh lokasi yang tepat dari telepon dan merekam audio menggunakan mikrofon mereka.Pada Juli tahun lalu, puluhan tentara Zionis Israel menerima pesan melalui layanan pesan teks WhatsApp, menyarankan mereka untuk berhenti melayani rezim Tel Aviv atau terbunuh dalam aksi.Kantor berita Palestina Safa, mengutip sebuah laporan yang diterbitkan oleh Channel 20 Zionis Israel, melaporkan pada saat itu bahwa pesan-pesan berbahasa Ibrani dari sumber yang tidak diketahui telah mencapai tentara dari beberapa brigade tempur di tentara Israel, dan mereka sangat diyakini telah dikirim oleh Hamas.“Kami dapat menghubungi Anda dan meluncurkan rudal di area tempat Anda tinggal dalam pertempuran berikutnya. Tentara [Israel] telah meninggalkan Anda, jadi mengapa Anda harus mati? Anda memiliki seluruh hidup Anda di depan Anda. Jangan mencari petualangan, atau kematian adalah takdir Anda,” bunyi pesan tersebut.Pesan-pesan itu kemudian menceritakan nasib tentara Zionis Israel Oron Shaul dan Hadar Goldin, yang ditangkap oleh pejuang perlawanan Palestina setelah memasuki Jalur Gaza pada Agustus 2014.“Ingatlah nasib Shaul, Hadar dan lainnya. Jika Anda tidak menjaga diri sendiri, lalu siapa yang akan melakukannya?! Untuk mendapatkan banyak uang dan menjamin keselamatan Anda dan keluarga, hubungi kami. Jangan khawatir! Kami menjaga kerahasiaan tingkat tinggi,” mereka juga membaca.Serangan yang diklaim menargetkan telepon tentara Israel itu terjadi saat Israel sendiri berada di bawah tekanan luar biasa untuk menghentikan ekspor spyware sejak Juli lalu setelah sekelompok organisasi hak dan media internasional mengungkapkan bahwa program Pegasus yang diproduksi oleh perusahaan spyware kontroversial NSO Group digunakan untuk meretas telepon wartawan, politisi, dan aktivis hak asasi manusia di beberapa negara.NSO sejak itu menghadapi tuntutan hukum dan kritik dari perusahaan teknologi besar di seluruh dunia yang menuduhnya menempatkan pelanggan mereka pada risiko peretasan.Pejabat rezim Zionis Israel juga telah mendorong pemerintah AS untuk menghapus NSO dari daftar hitam Departemen Perdagangan, menurut laporan, beberapa bulan setelah Departemen Perdagangan AS mengatakan kegiatan perusahaan spyware Zionis Israel bentrok dengan kebijakan luar negeri AS dan kepentingan keamanan nasional.[IT/r]