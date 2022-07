Iran Menolak Klaim AS, Mengatakan Tidak Ada 'Permintaan Baru' di Luar JCPOA yang Dibuat di Doha

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian telah menolak klaim yang dibuat oleh pejabat AS tentang tuntutan baru yang diajukan oleh delegasi Iran dalam pembicaraan Doha, dengan mengatakan permintaan Republik Islam sejalan dengan kesepakatan 2015.

Berbicara pada konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Tehran pada hari Rabu (6/7), diplomat Iran itu menegaskan kembali bahwa negaranya sedang mencari “perjanjian yang baik, kuat dan langgeng.”“Bertentangan dengan klaim media dari pihak Amerika, kami telah mengajukan tidak ada permintaan berlebihan yang melampaui kerangka kerja JCPOA (rencana komprehensif aksi bersama),” kata Amir-Abdollahian, menambahkan bahwa tuntutan tersebut sepenuhnya sejalan dengan kesepakatan 2015.Iran dan AS saat ini terlibat dalam pembicaraan tidak langsung di ibukota Qatar, Doha, yang dimulai pekan lalu, dimediasi oleh Uni Eropa. Pembicaraan itu bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dan mencabut sanksi terhadap Iran.Pernyataan Amir-Abdollahian datang sebagai tanggapan atas utusan khusus AS untuk Iran Robert Malley, yang mengklaim pada hari Selasa (5/7) bahwa Tehran telah mengajukan "tuntutan baru" pada pembicaraan Doha."Mereka memiliki dan, termasuk di Doha, menambahkan tuntutan bahwa saya pikir siapa pun yang melihat ini akan dianggap tidak ada hubungannya dengan kesepakatan nuklir," katanya seperti dikutip oleh NPR.Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menggemakan pernyataan Malley, mengklaim bahwa Iran telah “secara konsisten memperkenalkan tuntutan asing, tuntutan bahwa – atau masalah yang – melampaui empat tembok JCPOA.”"Untuk memperkenalkan apa pun yang melampaui batas-batas sempit JCPOA menunjukkan kurangnya keseriusan, menunjukkan kurangnya komitmen," kata Price pada konferensi pers pada hari Selasa (5/7).Selama presser hari Rabu, Amir-Abdollahian merujuk pada jaminan yang diberikan oleh pihak Barat dalam pembicaraan Wina untuk menghilangkan semua hambatan yang mencegah Iran memperoleh manfaat ekonomi dari kesepakatan itu, menunjukkan bahwa hambatan ini mungkin merupakan apa yang dianggap AS "di luar tuntutan JCPOA".“Salah satu masalah utama yang kami fokuskan dalam pembicaraan Doha adalah [penyediaan] jaminan efektif oleh AS untuk segala hal yang dapat mempengaruhi Iran menuai manfaat ekonomi penuh dari JCPOA,” tambah menteri.“Jadi permintaan kami tidak berlebihan dan kami berada di jalur untuk mendapatkan jaminan. AS harus berkomitmen bahwa Republik Islam Iran akan menerima semua manfaat dari kesepakatan 2015. Inilah yang gagal diberikan pihak Amerika tentang realisasinya.”Menekankan bahwa Iran memiliki “niat baik” dan menyambut “negosiasi logis,” Amir-Abdollahian mencatat bahwa negara itu “serius” di jalan ini.Menteri juga menyatakan penghargaan Iran kepada negara Qatar yang “bersaudara dan bersahabat” atas “upaya konstruktifnya” dalam menjadi tuan rumah pembicaraan.Kesepakatan 2015 dilanggar oleh AS pada 2018 setelah presiden saat itu Donald Trump secara sepihak menarik Washington keluar dari perjanjian dan mengembalikan sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap Iran di bawah apa yang disebut “kebijakan tekanan maksimum.”Selama satu tahun, Iran mengamati "kesabaran strategis" untuk melihat apakah penandatangan kesepakatan Eropa dapat melindungi kepentingan ekonominya. Pada Mei 2019, Tehran akhirnya mulai mengurangi komitmennya berdasarkan perjanjian.[IT/r]