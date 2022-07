WHO: Kasus COVID Meningkat 30% secara Global

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kasus global COVID-19 telah meningkat hampir 30 persen selama dua minggu terakhir.

Dalam briefing media pada hari Rabu (6/7), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh sub-varian Omicron BA.4 dan BA.5, menambahkan bahwa empat dari enam sub-wilayah WHO mengalami peningkatan kasus dalam seminggu terakhir.“Di Eropa dan Amerika, BA.4 dan BA.5 adalah gelombang pendorong. Di negara-negara seperti India, turunan baru BA.2.75 juga telah terdeteksi, yang kami ikuti,” katanya.Ghebreyesus mengatakan sejumlah faktor memperparah tantangan tersebut.“Pertama, pengujian telah berkurang secara dramatis di banyak negara… Kedua, pengobatan baru, terutama antivirus oral baru yang menjanjikan, masih belum menjangkau negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah… Ketiga, seiring perkembangan virus, perlindungan vaksin — sementara masih sangat efektif mencegah penyakit serius dan kematian — berkurang… Keempat, setiap gelombang virus meninggalkan lebih banyak orang dengan kondisi COVID yang lama atau pasca-COVID,” katanya.Ghebreyesus menekankan bahwa pemerintah, ilmuwan, produsen, WHO, dan warga negara itu sendiri memiliki peran masing-masing. Dia juga menekankan bahwa langkah-langkah penting harus diambil untuk mengatasi lonjakan baru.[IT/r]