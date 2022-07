Pejabat Kehakiman Iran Mengecam AS sebagai 'Pelanggar Hak Asasi Manusia Terbesar' di Dunia

IslamTimes - Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran dan wakil kepala Kehakiman untuk urusan internasional telah mengecam Washington karena mengklaim sebagai pembela hak asasi manusia sementara melanggar itu baik di dalam maupun di luar AS.Iran

Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis (7/7) di sela-sela seminar berjudul “Hak asasi manusia Amerika; pembunuhan, sanksi, dan kebiadaban,” Kazem Gharibabadi mengatakan bahwa AS telah melakukan kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan dalam sejarah.“Amerika telah melakukan kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan dengan menyerang dan menduduki berbagai negara,” katanya, menyebut Irak dan Afghanistan sebagai contoh.Tindakan AS di Irak telah merenggut nyawa lebih dari 2 juta orang tak bersalah, termasuk setengah juta anak-anak, katanya.Gharibabadi menambahkan bahwa bom yang dijatuhkan oleh drone Amerika di tujuh negara telah menewaskan lebih dari 48.000 orang.Menunjuk pada pelanggaran luas hak asasi manusia di Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan orang Afrika-Amerika, dia mencatat bahwa sekitar 1.800 wanita terbunuh setiap tahun di AS sementara sekitar 4.000 orang meninggal di dalam penjara Amerika setiap tahun.“AS memiliki sejarah kelam hak asasi manusia, tetapi memperkenalkan dirinya sebagai pembawa benderanya,” dia menekankan, mencatat bahwa hak asasi manusia hanyalah alat bagi Amerika untuk mengejar tujuan kebijakan luar negerinya.AS tidak menghormati keragaman budayaPejabat kehakiman mencatat di tempat lain dalam sambutannya bahwa AS menuduh orang lain melanggar hak asasi manusia karena tidak mengakui dan menghormati budaya mereka.Ada banyak budaya di dunia, tetapi AS mengabaikan keragaman budaya ini, berusaha memaksakan gaya hidup Barat pada orang lain, katanya, seraya menambahkan, “[kemudian] mencap mereka yang tidak sejalan dengan mereka sebagai negara yang melanggar Hak Asasi Manusia."Iran tidak menentang hak asasi manusia karena merupakan anggota dari tujuh konvensi hak asasi manusia yang berbeda, katanya, mencatat bahwa membela yang tertindas adalah salah satu penyebab Revolusi Islam.Gharibabadi mengatakan ada versi yang berbeda dari hak asasi manusia dan seseorang tidak dapat menolaknya secara sewenang-wenang, tetapi perselisihan muncul ketika Barat mencoba untuk memaksakan standarnya sendiri pada Iran, mencatat bahwa Iran percaya pada hak asasi manusia sebagai masalah suci yang berakar pada agama-agama ilahi, khususnya dalam Islam.[IT/r]