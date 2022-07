Laporan: Teroris Takfiri Sekutu AS di Wilayah al-Tanf Suriah Mendapat Peluncur Roket HIMARS

IslamTimes - Militer AS dilaporkan telah mempersenjatai teroris Takfiri sekutu di Suriah tenggara dengan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi M142 (HIMARS), sebuah peluncur roket ganda, yang digunakan oleh para ekstremis dalam pesan ancaman yang nyata kepada pasukan Rusia.

Yang disebut teroris Maghawir al-Thawra telah menerbitkan sebuah gambar, menunjukkan peluncuran unit HIMARS selama latihan militer di wilayah strategis al-Tanf, dekat perbatasan Irak dan Yordania.Kelompok terois itu mengatakan bahwa peluncuran itu menunjukkan keterampilan dan kemampuan anggotanya untuk mempertahankan diri dari serangan potensial, tampaknya mengacu pada serangan Rusia yang menargetkan mereka di wilayah al-Tanf bulan lalu.Gambar-gambar kombo ini menunjukkan , di dekat perkembangan terjadi ketika militan Takfiri anti-Damaskus telah melakukan latihan militer bersama dengan pasukan Amerika di wilayah al-Tanf selama beberapa hari terakhir, dan latihan tersebut konon termasuk latihan penembak jitu, pertempuran darat langsung, operasi serangan dengan berbagai jenis rudal dan roket, di samping kursus pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan menyusun rencana militer.Sistem HIMARS M142 adalah versi yang dimodernisasi, lebih ringan dan lebih gesit dari M270 MLRS yang dipasang di roda yang dikembangkan pada tahun 1970-an untuk pasukan AS dan sekutu.Unit HIMARS membawa satu pod berisi enam peluru kendali 227mm (M270 membawa dua pod), atau satu pod besar yang dimuat dengan rudal taktis Army Tactical Missile System (ATACMS).Dengan kru kecil, HIMARS dapat mengeluarkan pod bekas dan memuat yang baru dalam hitungan menit, tanpa bantuan kendaraan lain.Kembali pada bulan Juni, jaringan berita televisi berbahasa Arab al-Mayadeen Lebanon melaporkan bahwa teroris Maghawir al-Thawra yang didukung AS berpartisipasi dalam latihan tembakan langsung di daerah sekitar pangkalan Tanf, yang dikenal sebagai daerah 55 km, di bawah pengawasan koalisi militer pimpinan AS yang konon dibentuk untuk memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh.Laporan tersebut menambahkan bahwa kegiatan tersebut sedang berlangsung di tengah laporan bahwa militer AS sedang berusaha untuk meningkatkan kehadiran teroris Maghawir al-Thawra dan Takfiri sekutu lainnya, dan mengirim mereka ke daerah-daerah di bagian utara dan timur Suriah yang berada di bawah kendali Suriah. militan dari Kurdi yang dipimpin dan disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF).[IT/r]