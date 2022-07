Pejabat Gila Perang AS Mengunjungi Ukraina dan Bertemu Zelensky

IslamTimes - Sepasang pejabat gila perang AS bipartisan, Senator Republik Lindsey Graham dan Senator Demokrat Richard Blumenthal, pada hari Kamis (7/7) bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang memohon kepada anggota parlemen untuk lebih banyak senjata.

Blumenthal dan Graham telah menjadi dua suara paling anti-Rusia di Kongres AS.Presiden Ukraina meminta Graham dan Blumenthal untuk mendorong pemerintahan Biden untuk memasok Ukraina dengan sistem pertahanan udara.Zelensky juga menghargai upaya Blumenthal dan Graham agar Kongres AS mengklasifikasikan Rusia sebagai negara sponsor terorisme.Zelensky mengatakan kepada Amerika bahwa situasi militer di Ukraina “tentu saja sulit, namun terkendali,” menurut kantor presiden Ukraina.Menurut Moskow, pasukan Rusia dan Donbas baru-baru ini mendorong militer Kiev keluar dari seluruh Republik Rakyat Lugansk, dan, menimbulkan lebih dari 5.000 korban dan menghancurkan ratusan tank dan perangkat keras militer lainnya selama dua minggu terakhir.Graham juga mengunjungi Ukraina pada tahun 2017 dengan mendiang Senator Arizona John McCain, di mana dia mengatakan kepada marinir Ukraina bahwa dia akan “membawa kasus [mereka] ke Washington” dan memastikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin membayar “harga yang lebih mahal.”Blumenthal berada dalam kelompok anggota parlemen yang melakukan perjalanan ke Ukraina dan dengan Zelensky dan pejabat Ukraina lainnya.Senator Rob Portman (R-Ohio), Jeanne Shaheen (D-N.H.), Chris Murphy (D-Conn.), Kevin Cramer (R-N.D.), Amy Klobuchar (D-Minn.), dan Roger Wicker (R -Nona.) dan juga ada di grup itu.Mengomentari Press TV, jurnalis Amerika Don DeBar kemudian berkata, “Ini adalah pesta perang yang luar biasa. Senator Shaheen, misalnya, pada dengar pendapat untuk outlet propaganda intelijen AS di bawah Dewan Penyiaran Gubernur, menyebut layanan berita Rusia 'agen propaganda' dan mengatakan kehadiran mereka di pasar AS adalah 'tindakan perang, dengan hitungan tubuh. .'”“Jika kepresidenan Donald Trump menetapkan standar untuk memungkinkan pengamat mengeluarkan diagnosis jarak jauh penyakit mental, Shaheen, menggunakan istilah klinis yang sesuai, adalah seorang maniak genosida,” tambahnya.“Atau, dalam bahasa Inggris yang sederhana, dia gila, tampaknya terobsesi untuk berperang dengan Rusia. Dan dia adalah yang paling waras dari delegasi itu, ”kata analis itu.Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi pada lebih dari 100 target dan melarang impor emas baru Rusia, dalam meningkatkan serangan Washington terhadap Moskow atas tindakan militernya terhadap pemerintah Kiev.Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan pekan lalu mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi terhadap 70 entitas serta 29 orang, sejalan dengan komitmen yang dibuat oleh negara-negara terkaya di dunia (G7).[IT/r]