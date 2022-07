Gedung Putih: Pertemuan Biden dengan Raja Saudi akan Mencakup Putra Mahkota Mohammed bin Salman

Islam Times - Presiden AS Joe Biden akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz dan tim kepemimpinannya, termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman, kala ia mengunjungi Timur Tengah minggu depan, kata juru bicara Gedung Putih, Kamis.

Perjalanan sensitif presiden A.S. akan menguji kemampuannya untuk mengatur ulang hubungan dengan putra mahkota Arab Saudi yang kuat, yang sebelumnya dia kecam sebagai paria.Biden membutuhkan bantuan Arab Saudi yang kaya minyak pada saat harga bensin tinggi di dalam negeri dan mendorong upaya untuk mengakhiri perang di Yaman setelah Saudi baru-baru ini memperpanjang gencatan senjata di sana. Amerika Serikat juga ingin mengekang pengaruh Iran di Timur Tengah dan pengaruh global China.Tetapi tidak jelas Biden akan melakukan pembicaraan tatap muka dengan Putra Mahkota Mohammed, pemimpin de facto Saudi yang oleh komunitas intelijen AS disimpulkan berada di balik pembunuhan 2018 jurnalis Washington Post dan lawan politik Jamal Khashoggi.Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengkonfirmasi pada hari Kamis bahwa perjalanan Biden akan mencakup pertemuan semacam itu."Presiden akan duduk dalam pertemuan bilateral dengan raja Saudi dan tim kepemimpinannya," kata Kirby seperti dilaporkan Reuters. "Seperti yang Anda tahu, putra mahkota ada di tim kepemimpinan itu. Jadi dia akan menjadi bagian dari pertemuan itu.""Jadi tentu saja, presiden akan melihat putra mahkota dalam konteks diskusi bilateral yang lebih besar," lanjutnya.Biden juga akan membahas gencatan senjata di Yaman dan mengangkat hak asasi manusia dan keamanan energi selama pertemuannya dengan para pemimpin Teluk, kata Kirby.Pejabat AS juga membahas kemampuan pertahanan udara dengan para pemimpin regional dalam menghadapi ancaman dari Iran, kata Kirby, mantan juru bicara Pentagon.Kirby mengatakan pembicaraan termasuk bagaimana Amerika Serikat dapat membantu pertahanan udara, "kemudian mengeksplorasi gagasan untuk dapat mengintegrasikan semua pertahanan udara itu bersama-sama sehingga benar-benar ada cakupan yang lebih efektif untuk menghadapi ancaman Iran yang berkembang."Biden pertama akan berhenti di Israel dalam perjalanannya 13-16 Juli.[IT/AR]