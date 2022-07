Laporan: Aliansi Arab-Israel Menghadapi Perlawanan dari Irak, Qatar, dan Kuwait di tengah Dorongan Tel Aviv untuk Kerjasama

Menlu Bahrain dan penasehat keamanan Israel (PressTV).

Islam Times - Di tengah dorongan AS dan rezim Israel untuk membangun koalisi anti-Iran di kawasan itu, sebuah laporan menunjukkan bahwa sejumlah negara Arab menentang aliansi semacam itu.

Washington dan Tel Aviv mendorong negara-negara Arab untuk mewujudkan pakta militer untuk melawan dugaan ancaman dari Iran.Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, Reuters mengatakan rencana itu ada dalam agenda kunjungan Presiden AS Joe Biden yang akan datang ke wilayah pendudukan dan Arab Saudi pada pertengahan Juli.Menurut sumber, rencana tersebut berusaha untuk “membangun jaringan radar, detektor dan pencegat antara Arab Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Yordania dan Mesir, dengan bantuan teknologi Israel dan pangkalan militer AS.”Namun, sumber menyoroti perlawanan beberapa negara Arab, termasuk Irak, Qatar, dan Kuwait, terhadap rencana semacam itu karena hubungan mereka dengan Iran dan juga karena menolak hubungan apa pun dengan penjajah Israel.Iran telah memperingatkan beberapa negara regional tentang memberikan pijakan ke Israel, mencatat bahwa kegiatan Israel di kawasan itu adalah sumber utama ketidakamanan.Pejabat tinggi keamanan Ali Shamkhani mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pada hari Rabu bahwa aliansi apa pun dengan rezim Israel, bahkan yang bersifat non-keamanan dan non-militer, akan menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan wilayah Timur Tengah.Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC), kemudian menyebut terorisme dan Zionisme sebagai dua sumber utama ketidakamanan di wilayah tersebut.Berawal dari masa jabatan mantan Presiden Donald Trump, Washington berusaha meyakinkan sejumlah negara Arab untuk mengumumkan secara terbuka normalisasi hubungan dengan rezim Israel.Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko termasuk di antara negara-negara pertama yang mengikuti, menghadapi kecaman keras dari warga Palestina yang mengecam langkah itu sebagai “tikaman di punggung mereka.”Menggunakan tuduhan tak berdasar terhadap Iran, Washington sekarang mencoba memaksa beberapa negara kawasan lain untuk berpihak pada Israel.Irak, bagaimanapun, adalah salah satu negara yang dengan jelas menyuarakan penentangannya terhadap Israel karena baru-baru ini mengadopsi undang-undang yang mengkriminalisasi segala bentuk hubungan dengan rezim tersebut.Pada akhir Mei, parlemen Irak menyetujui undang-undang yang melarang negara itu untuk menormalkan kembali hubungannya dengan rezim Israel.Kembali pada tahun 2020, UEA dan Bahrain memasuki apa yang diperantarai Amerika Serikat yang disebut “kesepakatan damai” dengan rezim Israel. Beberapa negara regional lainnya, yaitu Sudan dan Maroko, mengikuti.Laporan menunjukkan bahwa Arab Saudi adalah negara berikutnya yang mungkin memulai normalisasi. Analis menyarankan penerbangan langsung Air Force One dari Tel Aviv ke Jeddah selama perjalanan Biden yang akan datang sebagai tindakan simbolis dapat ditafsirkan dalam kerangka kerja ini.Iran telah memperingatkan tentang konsekuensi dari gerakan militer gabungan yang dilakukan oleh Israel bekerja sama dengan sejumlah negara Arab regional, dengan mengatakan itu karena keputusasaan rezim.Seorang komandan militer senior Iran mengatakan gerakan militer gabungan oleh Israel bekerja sama dengan sejumlah negara Arab regional berasal dari keputusasaan rezim.“Alasan utama di balik tindakan ini hanyalah keputusasaan rezim Zionis,” kata Abolfazl Shekarchi, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, bulan lalu, setelah menteri urusan militer Israel, Benny Gantz, mengklaim bahwa rezim itu sedang membangun aliansi pertahanan udara kawasan yang disponsori AS bekerja sama dengan beberapa negara Arab regional untuk menggagalkan apa yang dia sebut sebagai “serangan Iran.”Menunjuk alasan di balik pembentukan hubungan rezim dengan beberapa negara regional, komandan itu berkata, "Para pejabat kriminal Zionis telah mengakui laju keruntuhan rezim haus darah mereka."Israel telah melakukan upaya untuk lebih dekat dengan negara-negara Arab yang bersekutu dengan AS di Teluk Persia dalam beberapa tahun terakhir dan menawarkan kerja sama pertahanan.[IT/AR]