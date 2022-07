China Menegaskan Kembali Penolakan untuk Mematuhi Sanksi AS terhadap Iran

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menyatakan pada hari Kamis (7/7) dalam konferensi pers komentarnya mengenai sanksi AS yang dikenakan pada jaringan China, Emirat, dan perusahaan lain yang dituduh membantu mengirimkan dan menjual produk minyak dan petrokimia Iran ke Asia Timur.

Dia berkata, “China selalu dengan tegas menentang sanksi sepihak yang ilegal dan tidak dapat dibenarkan dan apa yang disebut yurisdiksi lengan panjang oleh AS. Kami mendesak pihak AS untuk meninggalkan praktik yang salah dalam menggunakan sanksi di setiap kesempatan dan berkontribusi positif pada negosiasi untuk melanjutkan kepatuhan terhadap JCPOA.”Dia menambahkan bahwa “masyarakat internasional, termasuk China, telah melakukan kerja sama normal dengan Iran dalam kerangka hukum internasional. Ini wajar dan sah tanpa merugikan pihak ketiga mana pun, dan pantas untuk dihormati dan dilindungi.”Pemberlakuan kembali sanksi AS setelah penarikan Donald Trump tahun 2018 dari Perjanjian Nuklir Wina menjerumuskan Iran ke dalam situasi ekonomi yang sangat sulit (penurunan PDB 9,5% pada 2019) dan mendorongnya untuk lebih dekat dengan China. Secara spektakuler, perdagangan bilateral meningkat dari $4 miliar pada 2003 menjadi $51,8 miliar pada 2014, menjadikan Beijing sebagai mitra ekonomi terkemuka Teheran (25% dari total perdagangan pada 2019-2020).Hubungan istimewa ini menghasilkan penandatanganan, pada Maret 2021, perjanjian perdagangan 400 miliar dolar untuk jangka waktu 25 tahun antara kedua negara, “kesepakatan Singa-Naga” yang strategis. Aliansi ini juga diekspresikan secara militer melalui penjualan senjata, serta manuver angkatan laut bersama bersama Rusia. Kedekatan baru China-Iran ini mengubah kartu di Timur Tengah. Ini juga membebani hubungan China dengan Zionis “Israel” dimana hubungan Beijing-Tel Aviv telah memanaskan dalam beberapa tahun terakhir.[IT/r]