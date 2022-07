Militer China Gelar Latihan Tempur Di Sekitar Taiwan Saat Senator AS Berkunjung

IslamTimes - Militer China mengatakan baru-baru ini mengadakan latihan kesiapan tempur bersama, patroli, dan latihan tempur di laut dan wilayah udara di sekitar Taiwan ketika seorang senator senior AS mengunjungi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Komando teater timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (8/7) mengatakan latihan itu diadakan sebagai tanggapan atas “kolusi dan provokasi” oleh Amerika Serikat dan China Taipei.Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan China, mengatakan beberapa jet tempur China melintasi garis tengah Selat Taiwan di bagian utara jalur air, dengan tergesa-gesa menambahkan bahwa pesawat itu berhenti memasuki wilayah udara Taiwan.Kantor berita Reuters mengutip sumber Taiwan yang mengatakan bahwa jarang pesawat China melintasi penyangga tidak resmi, terutama dari barat laut pulau itu.Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan pesawat itu "terbang lurus melintasi" garis median dan kemudian "berputar-putar" selama operasi taktis, menambahkan bahwa Taipei mengerahkan jet tempur untuk mencegat pesawat China."Itu adalah pesan provokasi yang jelas," kata sumber itu, mengutip kunjungan Senator AS Rick Scott ke Taipei pada hari Jumat, seorang Republikan senior yang memimpin Komite Senat Nasional Republik dan duduk di Komite Angkatan Bersenjata Senat.Angkatan Udara China Taipei, bagaimanapun, mengatakan mereka memiliki "pegangan penuh" dari situasi di daerah tersebut dan "secara aktif" membela keamanan nasional, tanpa penjelasan lebih lanjut.Juru bicara Kementerian Pertahanan China mengatakan kunjungan Scott ke Taipei telah secara serius merusak hubungan China-AS dan meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan.“Langkah pihak AS secara serius melanggar prinsip satu-China dan ketentuan dari tiga komunike bersama China-AS, secara serius merusak fondasi politik hubungan China-AS, secara serius merusak hubungan antara kedua negara dan kedua militer, dan meningkat. ketegangan di wilayah Selat Taiwan,” kata Wu.“Tentara Pembebasan Rakyat China siap berperang setiap saat, dan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas menggagalkan campur tangan kekuatan eksternal dan upaya pemisahan diri dari ‘kemerdekaan Taiwan’, dan dengan tegas membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial.”Scott tiba di Taipei pada hari Kamis (7/7) dan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada hari Jumat (8/7).Presiden Tsai mengatakan pada pertemuan dengan senator Republik bahwa Taiwan akan “terus bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik.”Di bawah kebijakan “Satu China”, hampir semua negara di dunia mengakui kedaulatan China atas China Taipei. AS juga mengakui prinsip tersebut tetapi telah lama mendekati Taipei dalam upaya untuk membuat Beijing bingung.AS, yang mendukung presiden separatis Taipei, juga terus menjual senjata ke pulau itu dengan melanggar kebijakannya sendiri.Sejak awal tahun ini, Amerika Serikat telah menyetujui penjualan pelatihan dan peralatan senilai hingga $95 juta untuk mendukung sistem rudal Patriot Taipei, menurut Pentagon.Penjualan senjata besar pertama ke Taipei di bawah Presiden Joe Biden terjadi Agustus lalu, dengan persetujuan 40 sistem artileri Howitzer.Tahun lalu, AS menjual senjata ke Taiwan yang mencakup drone dan pertahanan rudal pantai yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pulau itu melawan China daratan.China, sebagai tanggapan, telah meningkatkan kegiatan pertahanannya di dekat Taipei untuk menegaskan klaim kedaulatannya dan menentang gerakan militer AS.Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken diperkirakan akan bertemu dengan timpalannya dari China Wang Yi pada hari Sabtu (9/6) di pertemuan para menteri luar negeri G20 di Bali.[IT/r]