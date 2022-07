Moskow Mengungkapkan Tujuan Washington dalam Mempersenjatai Ukraina

IslamTimes - Pemerintahan Biden bertujuan untuk memperpanjang konflik bersenjata di Ukraina selama mungkin, dan untuk tujuan inilah Washington memberi Kiev empat unit HIMARS lagi, klaim kedutaan Rusia di AS pada hari Jumat (8/7). Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas pengumuman yang dibuat oleh Pentagon, yang mengungkapkan bahwa Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi adalah bagian dari paket bantuan militer baru.

Kedutaan Rusia di AS mengatakan pengiriman empat unit HIMARS lagi dimaksudkan untuk memperpanjang konflikPernyataan kedutaan Rusia selanjutnya menunjukkan bahwa rencana pengiriman beberapa sistem peluncuran tambahan dimaksudkan untuk menebus meningkatnya korban di antara pasukan Ukraina.Dia menolak klaim Pentagon bahwa senjata semacam itu digunakan oleh Kiev untuk tujuan pertahanan."Militer Ukraina dan kelompok nasionalis mengerahkan senjata yang dipasok AS untuk menghancurkan kota-kota Donbass,” pernyataan itu bersikeras.Para diplomat Rusia mengklaim bahwa “Angkatan Bersenjata Ukraina terus-menerus dengan sengaja menargetkan daerah pemukiman Donetsk,” termasuk bagian-bagian kota di mana tidak ada pasukan Rusia. Akibatnya, "warga sipil sekarat," menurut kedutaan.“Tujuan Federasi Rusia adalah untuk mengakhiri teror rezim Kiev,” kedutaan menyatakan, menambahkan bahwa “Washington dengan tindakannya tidak membawa perdamaian lebih dekat, tetapi sebaliknya, mendorong pihak berwenang Ukraina untuk berkomitmen melakukan kejahatan berdarah baru.”Sebelumnya pada hari Jumat, seorang pejabat senior Pentagon mengungkapkan bahwa "Gedung Putih akan mengumumkan" putaran baru bantuan militer untuk Ukraina, yang akan mencakup, antara lain, empat sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, dan amunisi tambahan untuk mereka. unit.Pejabat Departemen Pertahanan AS menekankan bahwa senjata-senjata ini “sangat penting dan efektif dalam membantu Ukraina dan mengatasi pertempuran artileri Rusia di Donbass.”Ketika ditanya oleh seorang jurnalis tentang jumlah total unit HIMARS yang akan dimiliki Ukraina setelah menerima empat unit baru, perwakilan Pentagon mengatakan Kiev akan memiliki 12 sistem seperti itu.Mereka kemudian membantah klaim Rusia bahwa pasukannya telah berhasil menghancurkan beberapa unit HIMARS yang sebelumnya dipasok Washington.“Itu tidak benar,” tegas pejabat Departemen Pertahanan yang tidak disebutkan namanya, menambahkan bahwa “Ukraina memiliki sistem itu dan memanfaatkannya.”Dia juga mengungkapkan bahwa paket $ 400 juta akan mencakup 1.000 butir amunisi artileri presisi tinggi 155 milimeter.[IT/r]