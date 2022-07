Jenderal AS Resah atas Persenjataan China

IslamTimes - Beijing memperoleh senjata lima kali lebih cepat daripada AS dan dengan biaya yang jauh lebih rendah, seorang pejabat Pentagon telah memperingatkan.

China sedang membangun gudang senjata barunya lima hingga enam kali lebih cepat daripada AS dan dengan biaya yang murah, mendapatkan keuntungan strategis yang tidak dapat dibiarkan oleh Washington, keluh seorang pejabat tinggi Pentagon.“Dalam paritas daya beli, mereka menghabiskan sekitar $1 hingga $20 kita untuk mendapatkan kemampuan yang sama,” kata Mayor Jenderal Angkatan Udara AS Cameron Holt pada konferensi industri di San Diego. “Kita akan kalah jika kami tidak dapat menemukan cara untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kecepatan dalam rantai pasokan pertahanan kami.”Holt, yang mengawasi semua pengadaan senjata sebagai wakil asisten sekretaris Angkatan Udara, membuat komentarnya pada sebuah konferensi untuk kontraktor pemerintah federal bulan lalu. Pidato itu terungkap minggu ini, bagaimanapun, ketika sebuah majalah online bernama War Zone melaporkannya.Sang jenderal menyalahkan sistem alokasi "lambat, dikelola mikro" Amerika, yang efektif selama Perang Dingin, karena menempatkan AS pada posisi yang kurang menguntungkan."Dalam lingkungan ini hari ini, itu benar-benar akan membunuh kita," kata Holt.Misalnya, proses penganggaran yang tidak fleksibel mengharuskan petugas untuk mengetahui empat tahun sebelumnya jenis teknologi apa yang akan mereka butuhkan, dan mereka secara hukum dilarang melakukan penyesuaian untuk membelanjakan uang secara lebih efektif selama tahun alokasi kecuali jika mereka melalui proses yang rumit. proses revisi melalui Kongres, kata Holt. Sistem ini menciptakan “insentif yang salah” untuk membelanjakan semua uang secepat mungkin dalam batasan sempit tentang bagaimana hal itu dianggarkan, tambahnya.AS menghabiskan lebih banyak untuk pertahanan daripada gabungan sembilan anggaran militer terbesar dunia berikutnya.Amerika perlu memiliki rasa urgensi tentang “persaingan kekuatan besar” karena China berperang melawan sistem internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II, kata Holt. Bahkan ketika Beijing meningkatkan kemampuan militernya, China menggunakan pengaruh ekonomi dan memerangi perang informasi untuk membantu mencapai tujuan jangka panjangnya tanpa konfrontasi “paksaan”, klaimnya.“Mereka percaya bahwa jika mereka dapat menjaga aktivitas mereka dari apa yang akan kita definisikan sebagai perang, saya pikir mereka benar-benar dapat mencapai semua tujuan mereka dalam membalikkan sistem internasional ke sistem kesetiaan kepada Partai Komunis China,” kata Holt. Dia menambahkan, “Mereka mengerti di mana patahan kita yang dalam, dan mereka mengerti bagaimana cara mengatasinya.”Kebijakan luar negeri “Community of Common Destiny” Presiden China Xi Jinping “sangat efektif” dan dapat membentuk kembali lanskap geopolitik dari waktu ke waktu, Holt berpendapat. “Mungkinkah dalam beberapa hari dari sekarang kita kehilangan Taiwan dalam upacara penandatanganan dan para pemimpin kita sendiri menjelaskan kepada kita mengapa itu bagus? Atau, jika Anda bisa membayangkan, bertahun-tahun ke depan mungkin, reunifikasi Semenanjung Korea... Tapi bagaimana jika mereka bersatu kembali di bawah sponsor China dan bukan sponsor AS? Terlihat seperti apa?"Jenderal tersebut berpendapat bahwa ambisi China adalah “ancaman eksistensial terhadap cara hidup kita, terhadap kebebasan yang mungkin dinikmati atau tidak dinikmati oleh anak-anak kita.”[IT/r]