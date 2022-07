MEE: Pejabat “Israel” Diam-diam Dikirim ke Qatar untuk Meningkatkan Hubungan Keamanan dengan AS

IslamTimes - Middle East Eye melaporkan pada hari Minggu bahwa pejabat militer "Israel" telah diam-diam melakukan perjalanan ke Qatar dalam kunjungan yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama keamanan dengan militer Amerika.

Kunjungan itu dilakukan menjelang kunjungan regional Presiden AS Joe Biden yang bertujuan untuk menormalkan hubungan antara entitas pendudukan dan negara-negara Arab di kawasan itu.Mengutip sumber yang tidak diketahui, mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Sabtu (9/7) bahwa pejabat militer Zionis "Israel" diam-diam telah dikirim ke Qatar sebagai bagian dari "perombakan keamanan yang menempatkan Zionis Israel di wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS."Sumber tersebut mengatakan kepada MEE bahwa setidaknya satu lokasi di mana pejabat Zionis “Israel” telah melakukan perjalanan adalah Al-Udeid, pangkalan udara AS dan markas operasi depan semua pasukan AS di kawasan Asia Barat, juga dikenal sebagai CENTCOM.“Ada dialog, dan ini adalah dialog yang bagus,” seorang pejabat Teluk yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada MEE dengan syarat anonim. Namun, pejabat itu tidak menyebutkan jumlah personel Israel yang saat ini berada di Qatar.Pengungkapan pejabat militer Zionis “Israel” yang melakukan perjalanan ke Qatar menggarisbawahi bagaimana hubungan meluas di luar wilayah tradisional seperti Palestina, terutama ketika AS bekerja untuk meningkatkan kerja sama keamanan antara mitra Arabnya dan entitas Zionis.[IT/r]