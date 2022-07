Laporan: AS Menyebarkan Rudal Jarak Menengah di Jepang untuk 'Pencegahan Terintegrasi' terhadap China'

US Missile.

Islam Times - Meski China telah berulang kali meperingatkan AS untuk tidak meningkatkan postur militernya di kawasan Asia dan Pasifik, pemerintahan Biden telah meningkatkan kerja sama dengan sekutunya dan mencatat ini sebagai salah satu tujuan utama di kawasan.

Militer Jepang dan militer AS telah membahas penempatan rudal balistik jarak menengah di pulau-pulau barat daya Jepang dengan tujuan mencapai "pencegahan terpadu" terhadap China, Global Times melaporkan.Menurut laporan itu, pasukan Jepang dan militer AS telah menekan pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida sejak 2021 untuk mendukung rencana Washington mengerahkan rudal demi menghalangi China dengan memperkuat pembangunan "rantai Pulau pertama."Sebuah sumber outlet dilaporkan mengklaim rudal jarak menengah Multi-Domain Task Force (MDTF) berbasis darat yang dirakit AS yang diprioritaskan penempatannya di "rantai pulau pertama," bisa menjadi risiko keamanan yang signifikan untuk kawasan Asia-Pasifik.Laksamana John Aquilino, komandan Armada Indo-Pasifik AS, dan Koji Yamazaki, kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang, mengunjungi lokasi pembangunan pangkalan militer di pulau-pulau barat daya Jepang pada November tahun lalu.Dalam pernyataan bersama yang dibuat setelah pertemuan "2+2" pada Januari 2022, Jepang dan AS menyatakan militer AS dan pasukan Jepang akan terus meningkatkan bagian fasilitas militer di pulau-pulau barat daya Jepang.Meskipun pemerintah Kishida belum mengambil keputusan publik akhir tentang pengerahan semacam itu di dalam negeri, pasukan bela diri Jepang dilaporkan telah secara signifikan meningkatkan langkah-langkah persiapan untuk pengerahan rudal jarak menengah AS.Pengerahan rudal jarak menengah berbasis darat dilaporkan tidak memerlukan infrastruktur yang luas di lokasi tersebut.Selanjutnya, pada awal Mei, kepala kebijakan luar negeri Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang, Masahisa Sato, menyatakan negara itu harus menempatkan rudal jarak menengah yang diluncurkan di permukaan di prefektur paling utara Hokkaido untuk menggagalkan kemungkinan serangan rudal dari China, Rusia dan Korea Utara.Selanjutnya, pada awal Mei, kepala kebijakan luar negeri Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang, Masahisa Sato, menyatakan negara itu harus menempatkan rudal jarak menengah yang diluncurkan di permukaan di prefektur paling utara Hokkaido untuk menggagalkan kemungkinan serangan rudal dari China. , Rusia dan Korea Utara.Pengerahan yang direncanakan yang diduga disepakati antara Jepang dan AS dipandang merusak perdamaian dan stabilitas kawasan, menurut Beijing, dan Tokyo akan menghadapi beban terberat dari konsekuensinya.Analis militer China Song Zhongping mengatakan kepada outlet itu bahwa penempatan rudal jarak menengah berbasis darat di Jepang akan sangat membahayakan keamanan nasional China dan memungkinkan AS untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut.Menurut ahli, begitu rudal digunakan sebagai senjata standar, mereka pasti akan memicu perlombaan senjata yang tidak akan memajukan perdamaian dan stabilitas regional.Song dilaporkan mengatakan perkembangan normal hubungan antara Tokyo dan Beijing akan sangat terancam, dan perdamaian dan keamanan kawasan akan menderita secara signifikan sebagai akibat dari rencana berisiko angkatan bersenjata Jepang untuk memperluas militer mereka dengan AS dengan mengabaikan keamanan kawasan Asia-Pasifik.Dalam beberapa tahun terakhir, ketika ketegangan atas Taiwan, Laut China Selatan, dan dominasi militer di kawasan Indo-Pasifik telah meningkat, China telah secara signifikan meningkatkan infrastruktur militernya, dan pangkalannya di daerah tersebut.Kapal perang China telah berpatroli di perairan dekat Okinawa - di mana sebagian besar pasukan AS ditempatkan di Jepang - selama beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk mengurangi hegemoni militer AS sebagai kekuatan ekstraregional di Pasifik barat, menurut laporan. Jepang telah memanfaatkan ancaman militer China yang dirasakan ini dari China untuk mengacungkan ancamannya sendiri.Namun, pada saat yang sama, AS bergantung pada Jepang dan Korea Selatan, sekutu utama lainnya di kawasan itu, untuk mendukung upaya melawan China dalam upayanya memperkuat perannya sendiri di kawasan Asia-Pasifik.[IT/AR]