Arwin Ghaemian: Tur Biden ke Timur Tengah Upaya Sia-sia Menghidupkan Kembali Aliansi Arab-Israel Melawan Iran

Islam Times – Kunjungan resmi pertama Presiden AS Joe Biden ke Timur Tengah tampaknya menandai perubahan dramatis dalam kebijakan AS di kawasan itu dan penegasan kembali komitmen keamanannya terhadap rezim Timur Tengah yang pro-AS dalam menghadapi ancaman Iran yang dibuat-buat, simpul Arwin Ghaemian Ph.D. dalam analisa yang dimuat Tasnim News pada hari Sabtu.

Tur Biden ke Israel, Tepi Barat yang diduduki, dan Arab Saudi akan menjadi kunjungan resmi pertamanya ke Timur Tengah sejak ia melangkah ke Oval Office. Perjalanan itu tampaknya menandai perubahan dramatis dalam kebijakan AS di Timur Tengah, karena Biden berusaha membalikkan strategi penarikan AS dari Timur Tengah yang kaya minyak, yang dimulai selama "Pivot Amerika ke Asia" pemerintahan Obama dan berlanjut di bawah masa jabatan Trump.Banyak pakar politik percaya bahwa Obama dan penggantinya membuat kesalahan perhitungan yang mengerikan ketika mereka mengalihkan pandangan hegemonik AS ke Asia Timur Jauh, yang konon untuk menghadapi kekuatan militer Beijing yang semakin meningkat.Setelah perang Rusia-Ukraina, yang dianggap sebagai perkembangan tektonik global yang belum pernah terjadi sebelumnya, arah prioritas kebijakan luar negeri AS telah sangat berubah. Menyusul krisis tragis di Ukraina, Gedung Putih mulai mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali aliansi jangka panjang antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dan memperkuat NATO.Perang yang berkecamuk di Ukraina, dilema energi yang dihasilkan di Eropa, dan tekanan yang meningkat dari sekutu tradisional AS membuat Biden harus menghentikan penurunan pengaruh politik AS di Timur Tengah dan mempercepat pembentukan koalisi bobrok untuk menahan pengaruh Iran yang mendominasi.Dengan kata lain, perjalanan Biden ke Timur Tengah memungkinkan orang Amerika untuk berkonsentrasi pada berbagai topik kontroversial di Timur Tengah, khususnya, masalah Iran dan perpecahan mendalam antara sekutu Arab Washington.Media Israel berharap bahwa salah satu agenda kunjungan Biden adalah penegasan kembali komitmen keamanan AS terhadap rezim Timur Tengah pro-AS dalam menghadapi ancaman Iran yang dibuat-buat.Gedung Putih juga mengharapkan bahwa kunjungan Biden akan memfasilitasi pembentukan blok pimpinan AS di Timur Tengah dengan memajukan proses normalisasi antara Israel dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk Persia [PGCC], terutama Arab Saudi, dan akan menandai putar balik hubungan Washington dengan rezim-rezim reaksioner Arab, seperti Yordania dan Mesir.Di sisi lain, untuk memenangkan pemilihan presiden berikutnya dan menunjukkan pencapaian kebijakan luar negeri yang sukses, Biden sangat mementingkan pembentukan aliansi anti-Iran antara Riyadh dan Tel Aviv dalam usahanya.Meskipun dinamika strategis baru muncul di Asia Barat, ahli strategi Amerika tidak menyadari fakta bahwa Iran tidak akan tetap pasif.Dengan meningkatkan hubungannya dengan China, kekuatan ekonomi internasional, dan Rusia, negara adidaya militer, Teheran telah mengadopsi langkah-langkah substansial untuk menggagalkan plot jahat yang dibuat oleh AS dan Israel. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh “Washington Free Beacon,” Iran, Rusia, dan China berniat untuk melakukan latihan angkatan laut trilateral pada bulan Agustus, dijuluki “Sniper Frontier” di Laut Karibia, yang diselenggarakan oleh Venezuela, yang telah lama dianggap sebagai halaman belakang Amerika Serikat.Jelas bahwa manuver angkatan laut yang disebutkan itu menandakan pembentukan aliansi tripartit melawan Amerika Serikat, yang secara efektif dapat menggagalkan setiap rancangan AS-Zionis-Arab yang merugikan kepentingan nasional dan regional Iran.Menurut para komentator, Moskow dan sekutunya, Iran dan China, berada di ambang pameran luar biasa aliansi mereka dengan mengerahkan kekuatan militer mereka di sekitar pantai Amerika, sehingga menjadikan strategi berperang Amerika Serikat di Timur Tengah sepenuhnya sia-sia.Selain itu, Iran baru-baru ini memutuskan untuk memperkuat posisi geostrategisnya dengan mengajukan keanggotaan dalam “BRICS”, yang mencakup lebih dari setengah populasi dunia.Sebagai kesimpulan, pemerintahan Biden seharusnya tidak mengadopsi pendekatan bencana Trump vis-� -vis Timur Tengah, yang telah terbukti menjadi kegagalan total, karena upaya irasional seperti itu hanya akan mendorong kawasan yang dilanda krisis menuju ambang ketidakstabilan dan kekacauan dengan menghasut konfrontasi melawan Iran.Masih harus dilihat apakah kelompok lobi pro-Israel di Washington, DC, termasuk AIPAC, dapat meyakinkan Biden untuk meniru kebodohan fatal Trump.[IT/AR]