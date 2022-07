Biden Akan Membahas Kemungkinan Pertahanan Udara Iran dalam Tur di Kerajaan Saudi dan Israel

IslamTimes - Pertahanan udara Iran mungkin serta kemampuan rudal dan drone canggihnya akan menjadi salah satu isu utama diskusi dalam agenda kunjungan mendatang Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi dan rezim Zionis Israel, media yang berbasis di AS telah melaporkan mengutip pejabat dan analis.

Mendesak rezim Saudi untuk meningkatkan produksi minyaknya serta isu-isu seputar diskusi yang bertujuan menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 dengan Iran – yang ditinggalkan secara sepihak oleh Washington di bawah pemerintahan mantan Trump – juga akan menjadi agenda tur Biden di kawasan itu, pemerintah- dibiayai outlet berita militer Star & Stripes melaporkan Jumat (8/7), mengutip "ahli" lokal.Menurut laporan itu, Biden lebih lanjut bermaksud untuk membahas “masalah keamanan penting lainnya” selama tur kontroversialnya di kawasan itu, termasuk apa yang disebut sebagai masalah “keamanan maritim” di Timur Tengah yang perlu ditangani antara kerajaan Teluk Persia dan rezim Zionis Israel.Presiden AS juga akan “membahas kolaborasi yang lebih besar di Timur Tengah dalam pertahanan udara,” tambah laporan itu, mengutip pernyataan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada konferensi pers hari Kamis.Perjalanan Biden, menurut Kirby, akan dimulai akhir pekan ini dengan berhenti di Palestina dan Arab Saudi yang diduduki dan akan mencakup pembicaraan tentang bagaimana AS dapat membantu mengintegrasikan pertahanan udara negara-negara Timur Tengah bekerja sama dengan rezim Israel menyusul normalisasi hubungan dengan Tel Aviv oleh beberapa rezim Arab Teluk Persia yang lalim.Perkembangan itu terjadi ketika juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menekankan pada hari Sabtu (9/7) bahwa peningkatan kehadiran militer AS di kawasan Asia Barat hanya akan menimbulkan ketidakamanan di kawasan itu dan membantu lebih lanjut menyebarkan kegiatan teroris.[IT/r]