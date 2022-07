Pejabat: Iran Menghasilkan 20-Persen Uranium setelah Menginformasikan IAEA

IslamTimes - Iran mengatakan telah memperkaya uranium hingga kemurnian 20 persen, menggunakan sentrifugal canggih yang diluncurkan dua minggu lalu.

Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran Behrouz Kamalvandi mengatakan Minggu (10/7) ini adalah tahap teknis akhir dalam proses tersebut.Dia mengatakan Iran sebelumnya telah memberi tahu badan nuklir PBB tentang rencananya untuk menyuntikkan gas uranium ke dalam cluster sentrifugal IR-6 di fasilitas Fordow.Menurut Kamalvandi, media Barat mulai menghebohkan masalah ini, segera setelah Badan Energi Atom Internasional memverifikasi pengayaan Iran.Pada hari Sabtu (9/7), Reuters mengutip laporan IAEA, yang menegaskan Iran telah meningkatkan pengayaan, menggunakan mesin canggih. Kantor berita itu sekali lagi menyoroti kekhawatiran yang diakui Barat tentang program nuklir Iran, meskipun mengakui bahwa Iran memang telah memberi tahu badan tersebut tentang rencana pengayaannya.Tehran mengatakan taktik Barat hanya dimaksudkan untuk menekannya pada pembicaraan yang sedang berlangsung untuk penghapusan sanksi.Kamalvandi mengatakan pada hari Minggu (10/7) bahwa Iran memberi tahu badan nuklir PBB tentang penyuntikan gas uranium hexafluoride (UF6) ke dalam sentrifugal IR6 sekitar dua minggu lalu.Laporan Reuters mengatakan bahwa “Pada 9 Juli 2022, Badan memverifikasi bahwa Iran telah mulai memberi makan UF6 yang diperkaya hingga 5% U-235 ke dalam rangkaian 166 sentrifugal IR-6 dengan sub-judul yang dimodifikasi untuk tujuan yang dinyatakan dalam memproduksi UF6. diperkaya hingga 20% U-235.”“IAEA telah diberitahu tentang memasukkan gas ke dalam rangkaian baru sentrifugal IR6 setidaknya dua minggu lalu dan mengumumkan ini sebelumnya,” kata Kamalvandi.Tapi, media arus utama “melebih-lebihkan masalah ini, mengejar tujuan tertentu,” tambahnya.“Langkah Iran kemarin dalam menghasilkan 20% output dari kaskade ini adalah langkah teknis terakhir dari tindakan yang telah diumumkan sebelumnya,” katanya, menambahkan bahwa “apa yang telah dilakukan AEOI sejalan dengan pelaksanaan tugas hukumnya untuk meluncurkan dan memberi makan 1.000 ( enam kaskade) sentrifugal IR6.”Langkah-langkah Tehran datang sebagai tanggapan atas penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama, pada 2018. Menarik keluar Washington dari kesepakatan 2015, presiden saat itu Donald Trump memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran dalam apa dia menyebut "kebijakan tekanan maksimum" dalam upaya untuk mencapai "kesepakatan yang lebih baik".Iran menerapkan "kesabaran strategis" satu tahun untuk melihat apakah penandatangan lain dari kesepakatan itu dapat melindungi kepentingan ekonominya. Melihat tidak ada tindakan praktis, Iran mulai mengurangi komitmen terhadap JCPOA pada Mei 2019 dalam langkah-langkah yang jelas dan telah diumumkan sebelumnya.Parlemen Iran juga meratifikasi sebuah undang-undang, yang mewajibkan pemerintah untuk memperluas kegiatan nuklir negara itu sebagai tanggapan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Amerika.Teheran juga mengatakan langkah perbaikannya sesuai dengan Paragraf 36 JCPOA dan dapat dibalik jika pihak lain dari perjanjian mematuhi bagian kewajiban mereka.Iran dan penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan itu memulai negosiasi pada April 2021 di ibu kota Austria, Wina, yang bertujuan untuk membawa AS kembali ke JCPOA dan menghapus sanksi sepihaknya terhadap Republik Islam.Iran telah mengutip keragu-raguan Washington sebagai alasan di balik perpanjangan pembicaraan, karena sejumlah masalah utama tetap belum terselesaikan, mulai dari penghapusan semua sanksi pasca-JCPOA hingga pemberian jaminan oleh pihak Amerika bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan lagi. .Upaya tersebut semakin diperumit oleh keputusan badan nuklir PBB yang bermotivasi politik, di bawah tekanan Barat dan Zionis Israel.Iran dan AS menghadiri pembicaraan tidak langsung di Doha pekan lalu tanpa hasil nyata karena Teheran menekankan bahwa mereka membutuhkan jaminan untuk menuai manfaat ekonomi dari kesepakatan itu.“Jadi permintaan kami tidak berlebihan dan kami berada di jalur untuk mendapatkan jaminan. AS harus berkomitmen bahwa Republik Islam Iran akan menerima semua manfaat dari kesepakatan 2015. Inilah yang gagal diberikan pihak Amerika tentang realisasinya,” kata Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian awal bulan ini dalam konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Tehran.[IT/r]