China Peringatkan Negara-negara Asia untuk Menghindari Digunakan sebagai 'Bidak Catur' Kekuatan Besar

IslamTimes - China telah mendesak negara-negara di Asia Tenggara untuk menghindari digunakan sebagai "bidak catur" kekuatan Barat, menyerukan isolasi kawasan dari intervensi asing.

Berbicara di sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada hari Senin (11/7), menteri luar negeri China Wang Yi mengatakan banyak negara di kawasan itu berada di bawah paksaan untuk berpihak dalam persaingan kekuasaan.“Kita harus melindungi wilayah ini dari perhitungan geopolitik … dari digunakan sebagai bidak catur dari persaingan kekuatan besar dan dari paksaan,” tegasnya.Karena kepentingan strategis kawasan Asia Tenggara, kekuatan Barat telah lama merayu negara-negara regional untuk kepentingan hegemonik mereka.“Masa depan kawasan kita harus berada di tangan kita sendiri,” tegas Wang, memperingatkan bahwa kawasan itu berisiko dibentuk kembali oleh faktor geopolitik.Pernyataan Wang datang setelah pertemuan para menteri luar negeri G20 di Bali, di mana menteri luar negeri China mengadakan pertemuan lima jam dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan keduanya menggambarkan pembicaraan langsung mereka sebagai "terus terang".Mengacu pada hubungan Beijing dengan pemerintah AS, Wang pada hari Senin (11/7) mengatakan bahwa kedua belah pihak perlu menghormati hak dan kepentingan sah satu sama lain di kawasan Asia-Pasifik daripada berusaha untuk memusuhi atau menahan pihak lain.“Elemen intinya adalah untuk mendukung sentralitas ASEAN, menjunjung tinggi kerangka kerja korporasi regional yang ada, menghormati hak dan kepentingan sah satu sama lain di Asia-Pasifik daripada bertujuan untuk memusuhi atau menahan pihak lain,” kata Wang.China memperingatkan AS karena mendistorsi kebijakan 'Satu China'Sementara itu, diplomat top China menyinggung masalah Taiwan dan memperingatkan tentang ilusi beberapa negara yang memisahkan pulau itu dari China.Dia mengatakan Washington sedang mencoba untuk “memainkan kartu Taiwan untuk mengganggu dan menahan perkembangan China dengan mendistorsi dan melubangi kebijakan Satu China.”Di bawah kebijakan 'Satu China', hampir semua negara di dunia mengakui kedaulatan China atas China Taipei. Amerika Serikat, juga, mengakui prinsip tersebut tetapi telah lama mendekati Taipei dalam upaya untuk membuat bingung Beijing.Beijing, di sisi lain, menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan terlibat dalam perselisihan dengan Washington mengenai dukungan militer dan diplomatiknya ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.“Kedua pihak di seberang Selat akan menikmati perkembangan damai. Tetapi ketika prinsip satu-China secara sewenang-wenang ditantang atau bahkan disabotase, akan ada awan gelap atau bahkan badai ganas melintasi selat itu,” kata Wang.Hubungan antara China dan AS telah tegang secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir karena masalah mulai dari virus corona hingga China Taipei, dan gerakan militer Amerika di kawasan Asia Tenggara.[IT/r]