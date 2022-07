Komandan IRGC: Seperti Koalisi yang Disponsori AS Sebelumnya, 'NATO Arab' Akan Gagal dalam Menghadapi Front Perlawanan

IslamTimes - Seorang komandan senior Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengatakan rencana AS akan membentuk apa yang disebut aliansi pertahanan regional dengan Zionis Israel dan sejumlah negara Arab akan gagal seperti koalisi sebelumnya yang dibentuk melawan front perlawanan.

Brigadir Jenderal Yadollah Javani membuat pernyataan pada hari Senin (11/7) ketika berbicara tentang kunjungan mendatang Presiden AS Joe Biden ke kawasan Asia Barat dan rencana Washington untuk membangun aliansi keamanan regional untuk melawan apa yang disebutnya ancaman dari Iran.Pembahasan rencana tersebut masih dalam tahap awal dan telah mendapat perlawanan dari beberapa negara Arab yang menolak berbisnis dengan Zionis Israel.“Ketika Amerika Serikat dan rezim Zionis dan Arab Saudi berada di puncak kekuasaan mereka, koalisi yang mereka bangun untuk melawan front perlawanan dan Republik Islam tidak memiliki hasil lain, tetapi gagal,” kata Javani dalam sambutannya.“Contohnya adalah koalisi yang dibentuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi bersama dengan banyak negara lain melawan negara Yaman yang tertindas. Namun, mereka tidak mendapat apa-apa, selain kekalahan yang memalukan, ”kata komandan IRGC.Dia menyebutkan aliansi yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Arab Saudi dan "sekitar 100 negara Eropa dan regional" untuk menjatuhkan pemerintah Suriah sebagai contoh lain, dengan mengatakan, "Meskipun menghabiskan triliunan dolar selama bertahun-tahun ... dikalahkan dan hari ini, front perlawanan lebih kuat dari sebelumnya.”“Oleh karena itu, cukup mudah untuk memprediksi kemungkinan nasib [yang disebut] NATO Arab. Dibandingkan dengan koalisi sebelumnya, aliansi baru akan lebih lemah dan kurang efektif dalam menghadapi front perlawanan dan Republik Islam Iran,” kata komandan IRGC.Dia menambahkan bahwa tren yang ada di kawasan Asia Barat membuktikan bahwa AS harus meninggalkan kawasan tersebut diikuti dengan pemusnahan rezim Zionis dan sekutunya “dan tidak ada faktor untuk mengubah tren ini.”Dalam sebuah tweet pada hari Minggu (10/7), Nour News Iran, yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara itu (SNSC), mengecam rencana yang dipimpin AS untuk membentuk apa yang disebut pakta pertahanan bersama dengan Zionis Israel dan beberapa negara Arab regional, memperingatkan bahwa tanggapan tegas akan menunggu setiap ancaman terhadap keamanan negara."Jika implementasi rencana semacam itu mengancam keamanan #Iran dengan cara apa pun, itu akan menghadapi respons awal yang menentukan ke target terdekat & paling mudah diakses," tulis situs web berita tersebut di Twitter.[IT/r]