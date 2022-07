Situs Web Kotamadya Tel Aviv Menjadi Sasaran Serangan Siber Irak Terbaru terhadap Lembaga-lembaga Israel

IslamTimes - Sekelompok peretas yang berbasis di Irak mengatakan bahwa mereka telah berhasil membobol situs web kotamadya Tel Aviv dan menghapusnya, seminggu setelah serangan siber serupa terhadap NTA Metropolitan Mass Transit System Ltd. Zionis Israel, yang bertanggung jawab atas desain dan konstruksi sebuah sistem angkutan massal di kota pesisir Zionis Israel.

Saberin News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), melaporkan bahwa kelompok tersebut, yang dikenal sebagai al-Tahera, melakukan operasi pada hari Senin (11/7)."Jangan bekerja, itu ditangguhkan atas perintah Jenderal Qassem Soleimani," pesan yang ditampilkan setelah peretasan dibaca di situs web Kota Tel Aviv.NTA Metropolitan Mass Transit System Ltd Israel, perusahaan yang membangun jaringan kereta api ringan untuk wilayah Tel Aviv, mengatakan pekan lalu bahwa situs webnya untuk sementara terganggu oleh serangan siber asing.Saberin News mengatakan sebuah kelompok yang berbasis di negara Arab menargetkan perusahaan itu Senin lalu, mempengaruhi sistem operasi, monitor kontrol, dan servernya.April lalu, situs Otoritas Bandara Zionis Israel juga dimatikan karena serangan penolakan layanan.Penargetan tampaknya datang dalam bentuk serangan Distributed Denial of Service (DDoS), di mana server situs web kewalahan oleh permintaan yang hampir bersamaan untuk terhubung.Otoritas Bandara adalah salah satu dari beberapa situs Zionis Israel yang ditargetkan dalam serangan siber yang diklaim oleh kelompok al-Tahera di Irak.Kelompok itu mengatakan mereka menargetkan situs web Zionis Israel sebagai tindakan balas dendam atas pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan sejawatnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala PMU, di dekat bandara Baghdad pada 2020.Zionis Israel dilaporkan memainkan peran rahasia dalam pembunuhan itu, meskipun tindakan kriminal itu langsung diperintahkan oleh presiden AS saat itu Donald Trump.Pada saat itu, saluran Telegram Sabareen News melaporkan bahwa kelompok tersebut telah melakukan serangan DDoS terhadap situs web Channel 9 berbahasa Rusia Israel dan berita KAN.[IT/r]