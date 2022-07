Anggota Parlemen Oposisi Prancis Mengecam 'Kesepakatan Rahasia' Uber-Macron setelah Uber Files

IslamTimes - Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat kecaman karena dukungannya di masa lalu yang baru diungkapkan kepada perusahaan Amerika Uber untuk melonggarkan undang-undang perburuhan dan taksi dan juga untuk menandatangani "kesepakatan rahasia" dengan bisnis taksi raksasa.

Investigasi media internasional berdasarkan file yang bocor, yang dikenal sebagai “Uber Files,” diterbitkan pada hari Minggu (10/7) dan mengejutkan publik Prancis ketika terungkap bahwa Macron melakukan “usaha yang luar biasa” untuk mendukung upaya Uber untuk mengganggu industri taksi Prancis yang tutup. kemudian mantan bankir Rothschild berusia 37 tahun adalah menteri ekonomi dari 2014-2016.Uber Files adalah investigasi global berdasarkan kumpulan 124.000 dokumen, termasuk 83.000 email dan 1.000 file lain yang melibatkan percakapan, dari tahun 2013 hingga 2017, yang bocor ke surat kabar Inggris The Guardian dari sumber anonim.Empat puluh surat kabar internasional lainnya, termasuk surat kabar Prancis Le Monde dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), juga berpartisipasi dalam analisis dokumen yang lengkap.Selain mengadakan beberapa pertemuan rahasia dan tidak diumumkan dengan para eksekutif Uber antara 2014 dan 2016, Macron juga menandatangani kesepakatan rahasia dengan Uber tentang regulasi layanan ride-hailing perusahaan AS pada saat itu mengganggu pasar taksi tradisional, penyelidikan menuduh, mengutip bocoran dokumen internal dan pesan teks.Setelah kebocoran bom “Uber Files,” anggota parlemen oposisi Prancis di sayap kiri dan sayap kanan melepaskan rentetan serangan terhadap Macron, yang menggambarkan dirinya sebagai politisi pro-perusahaan dan pro-inovasi ketika ia pertama kali muncul sebagai tokoh nasional tahun 2014.Pada Senin (11/7) pagi, legislator sayap kanan senior Sebastien Chenu mengatakan Macron adalah "seorang pelobi yang melayani kepentingan ekonomi swasta asing." Dia juga mengecam presiden karena menjadi "ideolog untuk deregulasi, untuk globalisasi."Alexis Corbiere, seorang anggota parlemen sayap kiri dari partai France Unbowed, bahkan menyarankan penyelidikan parlemen, yang dapat terbukti memalukan bagi Macron yang kehilangan mayoritasnya di parlemen Prancis - Majelis Nasional - bulan lalu, ketika sayap kanan dan sayap kanan Marine Le Pen kaum kiri-keras memperoleh keuntungan besar.“Sangat serius gagasan bahwa dengan pakta rahasia ini, Macron menderegulasi regulasi industri taksi,” kata Corbiere kepada televisi Public Senat. “Pelajaran apa yang harus diambil? Jelas kami akan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah ketika kami bisa, dan penyelidikan parlemen juga,” katanya lebih lanjut.Menurut analisis Le Monde, Macron telah "lebih dari sekadar pendukung, hampir menjadi mitra" bagi Uber selama 17 pertemuan yang dia atau stafnya lakukan dengan para eksekutif perusahaan Amerika pada saat menghadapi banyak pertanyaan hukum.Tidak biasa bagi Macron untuk menanggapi kritik publik dan pada hari Senin dia hanya bertemu dengan kepala investor multinasional di Prancis pada pertemuan tahunan “Pilih Prancis” di chateau Versailles di luar ibu kota Prancis, Paris.Sementara itu, kantor kepresidenan Prancis mengumumkan investasi besar senilai 5,7 miliar euro ($5,8 miliar) untuk pabrik semikonduktor baru di Prancis tenggara oleh pembuat chip Prancis-Italia STMicroelectronics dan GlobalFoundries yang berbasis di AS.Macron adalah pendukung publik Uber yang rajin ketika tiba di Prancis, tidak seperti banyak rekannya di pemerintahan Sosialis saat itu.[IT/r]