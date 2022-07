AS Mempertimbangkan Kemungkinan Dimulainya kembali Penjualan Senjata Ofensif ke Saudi

Islam Times - Pemerintahan Biden sedang membahas kemungkinan pencabutan larangan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi, tetapi setiap keputusan akhir diharapkan bergantung pada apakah Riyadh membuat kemajuan untuk mengakhiri perang di negara tetangga Yaman, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.

Pejabat senior Saudi menekan rekan-rekan mereka di AS untuk membatalkan kebijakan hanya menjual senjata pertahanan kepada mitra utamanya di Teluk dalam beberapa pertemuan di Riyadh dan Washington dalam beberapa bulan terakhir, tiga sumber mengatakan menjelang kunjungan Presiden Joe Biden ke kerajaan minggu ini.Perundingan internal AS bersifat informal dan pada tahap awal, tanpa keputusan dalam waktu dekat, dan seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada diskusi tentang senjata ofensif yang sedang berlangsung dengan Saudi "saat ini."Tetapi ketika Biden bersiap untuk perjalanan yang sensitif secara diplomatik, dia telah mengisyaratkan bahwa dia ingin mengatur ulang hubungan yang tegang dengan Arab Saudi pada saat dia menginginkan peningkatan pasokan minyak Teluk bersama dengan hubungan keamanan Arab yang lebih dekat dengan Israel untuk melawan Iran.Di AS sendiri, setiap langkah untuk membatalkan pembatasan senjata ofensif pasti akan menarik oposisi di Kongres, termasuk dari sesama Demokrat Biden dan oposisi Republik yang telah menjadi kritikus vokal terhadap Arab Saudi, kata pembantu kongres.Segera setelah menjabat awal tahun lalu, Biden mengambil sikap lebih keras atas kampanye Arab Saudi melawan Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman, yang telah menimbulkan banyak korban sipil, dan catatan hak asasi manusia Riyadh, khususnya pembunuhan 2018 terhadap jurnalis dan politikus Washington Post lawan Jamal Khashoggi.Biden, yang sebagai kandidat presiden mencela Arab Saudi sebagai "paria," pada Februari 2021 menyatakan penghentian dukungan AS untuk operasi ofensif di Yaman, termasuk "penjualan senjata yang relevan."Arab Saudi, pelanggan senjata terbesar AS, telah terganggu di bawah pembatasan itu, yang membekukan jenis penjualan senjata yang telah disediakan oleh pemerintahan AS sebelumnya selama beberapa dekade.Pendekatan Biden telah melunak sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Maret, yang telah mendorong Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mengajukan banding ke Arab Saudi, pengekspor minyak utama dunia, untuk memompa lebih banyak minyak guna mengimbangi hilangnya pasokan Rusia.Arab Saudi juga mendapat pujian Gedung Putih karena pada awal Juni menyetujui perpanjangan dua bulan gencatan senjata yang ditengahi PBB di Yaman, tempat krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Washington sekarang ingin melihatnya berubah menjadi gencatan senjata permanen.Seseorang di Washington yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa pemerintah telah memulai diskusi internal tentang kemungkinan menghapus pembatasan senjata Saudi tetapi mengindikasikan bahwa mereka belum mencapai tahap pengambilan keputusan.[IT/AR]