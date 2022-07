Krisis Yaman Membayangi Kunjungan Biden ke Saudi

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengklaim penghargaan atas gencatan senjata di Yaman dalam opini akhir pekan membela perjalanannya yang akan datang ke Arab Saudi. Dia tidak mengomentari laporan baru-baru ini oleh pengawas pemerintah GAO, yang mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri dan Pentagon berhenti meminta pertanggungjawaban Riyadh atas bagaimana mereka menggunakan senjata yang dipasok AS terhadap warga sipil, seorang kritikus terkemuka menunjukkan pada hari Senin (11/7).

Laporan pemerintah mengatakan Washington menutup mata terhadap penderitaan yang disebabkan oleh senjata ASBiden telah berjanji untuk "sepenuhnya melepaskan" AS dari perang yang dipimpin Saudi di Yaman, tetapi gagal melakukannya, kata Juan Cole, profesor sejarah Timur Tengah dan Asia Selatan di Universitas Michigan.AS telah memberikan $ 54,6 miliar bantuan militer ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) sejak mereka mulai membom Yaman pada Maret 2015, kata Cole. Undang-undang AS mewajibkan penerima bantuan militer Amerika untuk menghindari melukai warga sipil non-pejuang, tetapi Cole mengatakan koalisi yang dipimpin Saudi telah melanggar persyaratan itu – dan menunjuk pada laporan bulan lalu oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) yang menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak berusaha menegakkannya juga.Departemen Luar Negeri mensertifikasi pada 2018 bahwa pemerintah Saudi dan Emirat “telah melakukan upaya untuk mengurangi bahaya terhadap warga sipil di Yaman, tetapi tidak menyerahkan dua sertifikasi berikutnya yang diperlukan,” kata GAO. Foggy Bottom juga "tidak dapat memberikan" bukti bahwa mereka menyelidiki "insiden potensi penggunaan peralatan yang tidak sah" yang ditransfer ke Arab Saudi atau UEA, sementara Pentagon "belum melaporkan" penyelidikan apa pun, tambah pengawas itu.Biden menuju ke Arab Saudi dan Zionis Israel akhir pekan ini. Dalam op-ed Washington Post pada hari Sabtu, dia mencoba untuk mendahului kritik dengan mengatakan dia ingin "mengorientasikan kembali - tetapi tidak memutuskan - hubungan" dengan Kerajaan. Antara lain, Biden memuji “diplomasi gigih kami” dengan gencatan senjata saat ini di Yaman, yang menurutnya didukung penuh oleh Saudi.Baik Arab Saudi maupun pemberontak Houthi di Yaman tidak memuji Washington dengan gencatan senjata yang pertama kali berlaku pada akhir Maret. Sejak itu telah diperpanjang hingga setidaknya awal Agustus, meskipun kedua belah pihak menuduh yang lain tidak sepenuhnya mematuhi ketentuannya.Pada bulan April, Wall Street Journal melaporkan bahwa hubungan AS-Saudi berada pada kondisi terburuk sejak 1945, mengutip kritik pribadi pemerintah Biden terhadap Putra Mahkota Mohammed bin Salman atas pembunuhan pembangkang Jamal Khashoggi pada 2018.Pekan lalu, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) merilis sebuah laporan tentang situasi kemanusiaan di Yaman, dengan penulisnya Basheer Omar menyebutnya sebagai “horor yang tak terbayangkan.” Dua pertiga dari perkiraan 30,5 juta orang Yaman tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan dasar dan lebih dari empat juta telah mengungsi akibat pertempuran, kata laporan itu.Menurut PBB, Yaman adalah “krisis kemanusiaan terburuk di dunia,” yang mengakibatkan lebih dari 377.000 kematian pada akhir tahun 2021. Lebih dari dua pertiga korban berada di bawah usia lima tahun.[IT/r]