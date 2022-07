AS Klaim Iran Siap Kirim 'Ratusan Drone' ke Rusia

IslamTimes - Iran "bersiap untuk menyediakan Rusia" dengan ratusan drone, beberapa dipersenjatai, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengklaim selama konferensi pers pada hari Senin (11/7). Dia tampaknya menyiratkan bahwa pesawat nir awak dimaksudkan untuk menggantikan kerugian Rusia di Ukraina.

Pelatihan bagi pasukan Rusia untuk mengemudikan pesawat tak berawak Iran mungkin dimulai bulan ini, kata seorang pejabat senior ASSullivan mencatat bahwa pengiriman seharusnya dilakukan “pada waktu yang dipercepat,” menunjukkan bahwa beberapa drone mungkin sudah diserahkan. Dia menambahkan bahwa operator Rusia akan menerima pelatihan tentang cara mengemudikan pesawat nir awak bulan ini.Pejabat AS menyebut informasi itu "cukup layak diberitakan dan patut dicatat," tetapi tidak memberikan bukti atau detail tentang bagaimana AS mencapai kesimpulannya. Dia juga menggunakan kesempatan itu untuk mengulangi tuduhan AS bahwa Iran telah menggunakan kemampuan pesawat nir awaknya untuk menyerang Arab Saudi “sebelum kita mendapatkan gencatan senjata di Yaman.”Sullivan mengacu pada intervensi militer selama tujuh tahun oleh Riyadh dan sekutunya terhadap pemberontak Houthi. Aksi yang didukung oleh AS, dan blokade Saudi atas Yaman itu mengakibatkan bencana kemanusiaan skala besar.Houthi melakukan beberapa serangan pesawat tak berawak dan rudal terhadap sasaran Saudi, yang AS tuduhkan kepada Iran. Gencatan senjata terbaru di Yaman ditengahi pada bulan April dan diperpanjang selama dua bulan lagi pada awal Juni.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memuji gencatan senjata, menyatakan bahwa pendekatan barunya ke Arab Saudi membuahkan hasil. Sullivan mengutip kesepakatan itu sebagai pencapaian saat dia membela kunjungan Biden yang akan datang ke Riyadh, yang diselenggarakan meskipun kampanyenya berjanji untuk menjadikan monarki sebagai “paria.”Penasihat keamanan nasional AS membuat klaim tentang drone Iran sambil mengungkapkan keyakinan bahwa, dengan bantuan Amerika, Ukraina akan dapat “secara efektif mempertahankan dan mempertahankan ibukotanya” Kiev dari Rusia.Pasukan Ukraina telah kehilangan wilayah di timur, tetapi sekarang militer mengklaim mereka merencanakan serangan balasan besar-besaran di selatan, dengan sebanyak satu juta tentara dikerahkan untuk misi tersebut.Moskow dan Teheran tidak akan segera mengomentari klaim AS. Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Iran minggu depan, di mana ia akan mengadakan pertemuan trilateral dengan rekan-rekannya dari Iran dan Turki, Ebrahim Raisi dan Recep Tayyip Erdogan, kata Kremlin pada hari Selasa (12/7).[IT/r]