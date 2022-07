Iran Bereaksi terhadap Pernyataan Joe Biden tentang JCPOA

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mencatat bahwa penekanan Joe Biden untuk mengejar kebijakan tekanan bertentangan dengan klaim AS tentang keinginannya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.

Menanggapi artikel yang ditulis oleh Presiden AS Joe Biden di ambang perjalanannya ke wilayah tersebut, Nasser Kanaani menyatakan bahwa pernyataan Joe Biden sejalan dengan jalan yang sama dengan kebijakan tekanan maksimum Trump yang gagal terhadap Republik Islam Iran.Memperhatikan bahwa pemerintah AS sebelumnya, dengan secara sepihak menarik diri dari JCPOA, sangat merugikan strategi diplomasi multilateral untuk menyelesaikan perselisihan, diplomat senior Iran menambahkan bahwa pemerintah AS saat ini mengikuti pendekatan Trump dengan terus menjatuhkan sanksi dan tekanan ekonomi.“Timur Tengah yang lebih aman dan stabil hanya akan tercapai melalui tindakan Amerika dalam mengakhiri kebijakan perpecahan di antara negara-negara di kawasan, menghentikan aliran senjata ke kawasan, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara, meninggalkan kebijakan dukungan tanpa syarat untuk rezim Zionis dan mengakhiri kebijakan Iranofobia,” tegas Kanaani.Sampai kebijakan yang salah dan penyebab krisis ini tidak diperbaiki, AS akan menjadi penyebab utama ketidakstabilan di kawasan Asia Barat, tambahnya.Mengacu pada kebanggaan presiden AS tentang mengalahkan ISIL dan mengekang terorisme di wilayah tersebut, dia menambahkan, “Pernyataan mantan presiden dan mantan menteri luar negeri Amerika Serikat mengenai asal ISIL bertentangan dengan pernyataan Tuan Biden. . Sementara itu, tindakan pemerintah AS dalam pembunuhan pengecut terhadap Martir Qassem Soleimani, pahlawan perang melawan terorisme ISIL dan Takfiri, adalah kontribusi terbesar AS kepada teroris ISIL dan Takfiri.”Kanaani juga menganggap kebijakan praktis pemerintah AS terhadap masalah Palestina bertentangan dengan klaim Biden (bahwa Amerika Serikat berusaha membangun stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Barat) dan menambahkan bahwa rezim Zionis adalah sumber ketidakstabilan terbesar di kawasan Asia Barat, dan dukungan penuh dari Amerika Serikat untuk rezim ini adalah alasan paling jelas untuk pembatalan klaim pasifisme pemerintah AS.Menekankan bahwa poin-poin yang disebutkan dalam artikel Biden adalah pendekatan sepihak dan tidak realistis dari kebijakan pemerintah AS di kawasan Asia Barat, Nasser Kanaani mengutip bahwa jika negarawan AS benar-benar menginginkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Barat, lebih baik dipahami realitas baru dunia dan menghindari mencoba memaksakan nilai-nilai Amerika dan unilateralisme.Mereka harus membiarkan negara-negara di kawasan mengambil tindakan untuk memastikan keamanan mereka berdasarkan nilai-nilai, kepentingan dan realitas mereka dan dalam kerangka kerja sama regional, tambahnya.Menjelang perjalanannya ke kawasan itu, Presiden AS Joe Biden, dalam sebuah artikel sekali lagi menggunakan retorika melawan Iran dan mengklaim bahwa jika Iran tidak kembali ke JCPOA, tekanan ekonomi terhadap Teheran akan terus berlanjut.[IT/r]