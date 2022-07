Laporan: Netanyahu dan Presiden Somalia Bertemu Diam-diam pada 2020

IslamTimes - Presiden Somalia mengadakan pertemuan rahasia pada awal 2020 dengan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, media Zionis Israel melaporkan pada hari Senin (11/7).

Mohamed Abdullahi Mohamed, yang dikenal dengan nama panggilannya Farmaajo, terbang ke Al-Quds (Yerusalem) pada bulan Februari tahun itu dengan Balal Osman, utusan khusus Mohamed untuk Tanduk Afrika, Laut Merah dan Teluk Aden, The Times of Israel mengutip seorang mantan diplomat dengan pengetahuan tentang perjalanan seperti yang dikatakan.Kedua pria tersebut membahas kemungkinan membangun hubungan antara kedua belah pihak. Tetapi upaya itu tidak didukung oleh presiden AS saat itu Donald Trump, yang tidak ingin memasukkan Somalia dalam kesepakatan normalisasi yang kemudian dikenal sebagai “Kesepakatan Abraham”, kata diplomat itu."Dia tidak ingin berurusan dengan negara, dia pikir itu adalah 'negara sial,'" kata mantan diplomat itu pada hari Senin.Pejabat itu mengatakan bahwa serangan terhadap Trump oleh Perwakilan Demokrat AS Ilhan Omar, seorang pengungsi dari Somalia yang pindah ke AS, membuat presiden pergi ke negara itu.Netanyahu dan Mohamed bertemu sebelumnya pada 28 November 2017, di sela-sela pertemuan yang dipublikasikan dengan baik antara Netanyahu dan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta di Nairobi, kata mantan diplomat itu. Duduk dengan Mohamed itu terjadi atas permintaan Netanyahu.Juru bicara Netanyahu tidak menanggapi permintaan komentar, menurut The Times of Israel.Menurut diplomat itu, Farmaajo juga menginstruksikan Duta Besar Somalia untuk Swiss, Faduma Abdullahi Mohamud, untuk abstain pada pemungutan suara Dewan Hak Asasi Manusia PBB 2019 yang mengutuk entitas Zionis atas Dataran Tinggi Golan. Dia ingin menguji reaksi domestik dan internasional untuk menunjukkan dukungan untuk 'Israel'.Mohamud dipanggil pulang oleh Kementerian Luar Negeri Somalia setelah pemungutan suara. Farmaajo tidak punya pilihan selain menghukumnya setelah menerima ancaman internal dan eksternal, kata mantan diplomat itu.Entitas Zionis tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Afrika Timur, yang berpenduduk sekitar 11 juta jiwa. Somalia, negara mayoritas Muslim Sunni dan anggota Liga Arab, tidak pernah mengakui entitas Zionis.Namun, ada serangkaian laporan yang belum diverifikasi tentang hubungan yang memanas antara kedua belah pihak.[IT/r]