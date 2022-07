Iran Peringatkan “NATO Timur Tengah”, Berjanji Akan Mempertahankan Kepentingan Regional

IslamTimes - Ketua Dewan Syura Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, mengatakan Selasa (12/7) pagi bahwa ekspansi NATO ke arah timur dan pengabaian konsekuensi geopolitik telah menyebabkan perang meletus di Ukraina, menunjukkan bahwa skenario ini sekarang diulang di Timur Tengah. .

Selama pidato publik yang dikeluarkan di hadapan Parlemen Iran, dia mengatakan bahwa “AS dan kawasan Teluk membuat kesalahan yang sama yang menyebabkan krisis di Ukraina.” Qalibaf menambahkan: "Saya tidak optimis bahwa pemerintah AS mampu membuat keputusan yang tepat pada saat ini, karena telah menunjukkan rasionalitas minimal dalam negosiasi nuklir."“Entitas Zionis berdiri di dasar sumur dan mendesak AS dan negara-negara lain untuk jatuh, dan ini adalah kenyataan dari kesepakatan Abraham.” Dia menekankan bahwa Iran “tidak akan ragu untuk membela kepentingan regionalnya untuk menghadapi konspirasi yang bertujuan untuk mengacaukannya.”Beberapa hari sebelum pernyataan ini, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa “rencana AS dan Zionis Israel untuk menyimpulkan perjanjian militer bersama dengan negara-negara Arab hanya akan meningkatkan ketegangan di kawasan itu,” menekankan bahwa “masalah ini provokatif, dan Iran memandang pernyataan ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan keamanan kawasan.”Deputi Politik Kantor Politik-Ideologi Panglima Angkatan Bersenjata Brigjen Rasoul Sanai-Rad, mengatakan bahwa “tanggapan terhadap setiap ancaman akan sebanding dengan jenis dan tingkat ancaman,” menambahkan bahwa “ada tidak ada batasan pada tanggapan Iran terhadap entitas Zionis yang merebut.”Media Zionis Israel sebelumnya melaporkan bahwa lembaga keamanan dan militernya bermaksud meminta Presiden AS untuk “memperkuat pembentukan sistem pertahanan udara regional” terhadap Iran.Media Zionis Israel mengharapkan "Tel Aviv" untuk mendorong kesepakatan keamanan dengan Arab Saudi dalam beberapa minggu mendatang, melalui penjualan sistem pertahanan udara.[IT/r]