Dolar Lebih Kuat Dari Euro untuk Pertama Kalinya dalam 20 Tahun

IslamTimes - Euro jatuh di bawah dolar AS di Moscow Exchange pada hari Selasa (12/7) di tengah kekhawatiran bahwa krisis energi akan membawa Uni Eropa ke dalam resesi.

Nilai tukar dolar-rubel berdiri di 58,70 sementara euro turun menjadi 58,52 terhadap rubel, pada 10:56 GMT.Di bursa internasional, euro beringsut mendekati paritas dengan dolar. Dalam perdagangan valas berombak, mata uang Eropa merosot menjadi hanya 1.0001 per dolar, level terendah dalam 20 tahun. Euro telah jatuh 12% terhadap greenback sepanjang tahun ini, karena lonjakan harga energi sehubungan dengan konflik di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia, pemasok energi utama benua itu, telah merugikan ekonomi Eropa."Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, keseimbangan telah terbentuk antara euro dan dolar karena mata uang AS terus meningkat untuk mengantisipasi kebijakan moneter ketat Federal Reserve," Yegor Zhilnikov, kepala analis di Departemen Analisis Ekonomi dan Industri. dari Promsvyazbank, kepada harian RBC.“Kami percaya hingga pertemuan ECB {pada 21 Juli}, dinamika dapat berlanjut, dan dolar akan menjadi lebih mahal daripada mata uang Eropa,” jelasnya.Kecemasan yang berkembang atas pasokan gas Rusia telah menambah tekanan pada mata uang tunggal. Pada hari Senin, Gazprom mematikan pipa Nord Stream 1 yang membawa gas ke benua itu untuk pemeliharaan musim panas tahunan. Perbaikan, yang akan berlangsung hingga 21 Juli, sebelumnya telah dijadwalkan dan disepakati dengan semua mitra, menurut operator.“Kekhawatiran meningkat bahwa Rusia mungkin tidak mengaktifkan kembali pasokan gas dalam 10 hari ketika pekerjaan selesai,” Fiona Cincotta, analis pasar keuangan senior di City Index, mengatakan kepada The Guardian. "Ini bisa menyebabkan resesi di Eropa," dia memperingatkan.[IT/r]