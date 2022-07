Drone Ukraina Serang  Dekat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia

IslamTimes - Dua malam yang lalu, dua pesawat nir awak Ukraina menyerang sebuah gedung di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia, menurut juru bicara pemerintah sipil-militer di Enerhodar.

IslamTimes - Dua malam yang lalu, dua pesawat nir awak Ukraina menyerang sebuah gedung di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia, menurut juru bicara pemerintah sipil-militer di Enerhodar.“Hari ini pukul 00:26 [21:26 GMT pada hari Senin], dua UAV [pesawat nir awak] dari Angkatan Bersenjata Ukraina menjatuhkan dua ranjau kaliber 120 mm di sebuah bangunan yang terletak di dekat PLTN Zaporizhzhia. Ada kerusakan pada atap dan kaca, tidak ada korban jiwa,” kata juru bicara tersebut.Pada bulan Maret, pasukan Rusia mengambil kendali penuh atas PLTN; wilayah Kherson dan sebagian besar wilayah Zaporizhzhia di Ukraina sekarang dikendalikan oleh pasukan militer Rusia dan administrasi militer-sipil lokal yang telah dibentuk di sana.Pada Senin (11/7) malam, serangan dilakukan di Nova Kakhovka di Kherson, menyebabkan ledakan di gudang , menyebabkan kematian warga sipil.Menurut administrasi militer-sipil di Nova Kakhovka, serangan Ukraina yang dilakukan di kota itu dilakukan dengan menggunakan beberapa peluncur roket HIMARS (Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi) yang dipasok oleh Amerika Serikat.Amunisi tambahan untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) yang sebelumnya dijanjikan pemerintah AS ke Ukraina juga merupakan bagian dari paket pasokan militer terbaru.Pada bulan April, Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden AS Joe Biden menyetujui undang-undang yang memberikan bantuan $40 miliar ke Ukraina. Undang-undang yang disahkan adalah untuk memberikan $ 20 miliar bantuan militer ke Ukraina.Rusia terus-menerus memperingatkan bahwa membuang senjata AS ke Ukraina akan memiliki konsekuensi yang mengerikan.[IT/r]