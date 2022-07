Ledakan yang Menargetkan Masjid New York Diperlakukan sebagai Kejahatan Rasial

IslamTimes - Insiden di mana dua orang melemparkan perangkat yang mirip dengan bom molotov ke simbol logam bulan sabit di luar sebuah masjid di daerah Long Island, New York pekan lalu, diperlakukan sebagai 'kejahatan kebencian' oleh pihak berwenang setempat.

Insiden itu terjadi Minggu lalu ketika sebuah alat pembakar meledak di luar Masjid Fatima Al-Zahra masjid di Ronkonkoma, Kabupaten Suffolk, beberapa hari sebelum perayaan Muslim Idul Adha.“Mereka tidak mencapai apa pun tetapi mereka menyatakan kebencian. Mengapa?" kata imam masjid, Ahmed Ibrahim, pada konferensi pers pada hari Senin (11/7).Insiden itu tidak mengakibatkan korban jiwa atau cedera, tetapi kemudian ditentukan bahwa perangkat yang dinyalakan sengaja dilemparkan ke sekitar masjid atau secara khusus di simbol bulan sabit, kata laporan.Menurut Afaf Nasher, direktur eksekutif di Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), ini adalah pertama kalinya komunitas masjid mengalami insiden seperti itu di negara itu.“Bom api yang diledakkan pada 4 Juli di Masjid Fatima Al-Zahra mungkin telah merusak properti, tetapi gagal bahkan menggores ketahanan komunitas Muslim,” kata Nasher seperti dikutip Middle East Eye.Tanda bulan sabit dipasang di luar masjid pada bulan Ramadhan dan menelan biaya sekitar $10.000 untuk membangun dan memasangnya, menurut laporan Newsday.Masjid itu sekarang menunda proyek perumahan senior senilai $3 juta yang diharapkan akan dibangun di atas propertinya karena sekarang harus mencurahkan sekitar $250.000 lebih setahun untuk meningkatkan keamanan dengan kamera dan penjaga keamanan, Hassan Mossolem, ketua dewan wali masjid, mengatakan kepada Newsday.Mengacu pada kekurangan hukum AS terhadap kejahatan rasial, Gubernur New York Kathy Hochul mencatat bahwa "[tindakan ini] akan berlanjut" menambahkan bahwa dia "tidak dapat menghentikan kebencian di hati seseorang".“Intinya komunitas ini bersatu dan lebih kuat dari sebelumnya, itulah yang dilakukan pelaku ini,” katanya.Sementara itu, departemen kepolisian AS juga memperlakukan kasus ini sebagai potensi kejahatan kebencian dan telah menawarkan hadiah uang tunai hingga $5.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dalam kasus tersebut.“Kejahatan kebencian terhadap komunitas Muslim Islam adalah kejahatan kebencian terhadap semua penduduk Kabupaten Suffolk,” kata Komisaris Polisi Kabupaten Suffolk Rodney Harrison di masjid pada hari Selasa (12/7). "Ini adalah sesuatu yang semua orang harus marah."Kejahatan kebencian telah meningkat tajam di AS dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa negara bagian melaporkan kenaikan sekitar 50 persen.Sebuah laporan Biro Investigasi Federal (FBI) tahun lalu menunjukkan bahwa kejahatan rasial di AS naik ke level tertinggi dalam 12 tahun, sebagian besar dipicu oleh lonjakan serangan terhadap orang Afrika dan Asia-Amerika.[IT/r]