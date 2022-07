Warga Palestina Menggelar Unjuk Rasa sebagai Protes atas Kunjungan Biden ke Tepi Barat yang Diduduki

IslamTimes - Ribuan warga Palestina akan menggelar unjuk rasa di Tepi Barat saat Presiden AS Joe Biden sedang dalam perjalanan ke wilayah yang diduduki Zionis Israel untuk memulai perjalanan kontroversial ke wilayah Timur Tengah.

Aktivis media sosial meminta warga Palestina untuk turun ke jalan-jalan di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, terletak 10 kilometer (6 mil) utara al-Quds, pada pukul 6 sore. waktu setempat (1500 GMT) pada hari Kamis (14/7).Para aktivis menambahkan bahwa para demonstran akan berkumpul di Al-Manara Square untuk menunjukkan perlawanan sengit terhadap rezim pendudukan Zionis Israel dan tindakan sewenang-wenangnya terhadap bangsa Palestina.Biden sedang dalam perjalanan ke wilayah Palestina yang diduduki. Dia menghabiskan dua hari di al-Quds yang diduduki untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Zionis Israel sebelum menuju ke Tepi Barat, di mana dia akan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada hari Jumat (15/7).Setelah itu, dia akan melakukan penerbangan langsung dari Zionis Israel ke kota pelabuhan Arab Saudi Jeddah di Laut Merah untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Saudi dan untuk mengambil bagian dalam pertemuan puncak sekutu Teluk Persia.Sementara itu, gerakan perlawanan Hamas Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Biden ke Timur Tengah adalah demi kepentingan terbaik rezim Zionis Israel dan merugikan perjuangan Palestina."Tur regional bertujuan untuk mendorong lebih banyak irisan di antara negara-negara, menciptakan aliansi baru untuk mendukung rezim Zionis dan kebijakan ekspansionisnya, dan melikuidasi gerakan perlawanan dunia Muslim," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem.Zionis Israel akan menuntut pendanaan AS untuk senjata lasernya selama kunjungan BidenDia menambahkan, “Semua perjalanan mantan presiden AS ke wilayah tersebut berfokus pada memajukan kepentingan rezim pendudukan, dan dimaksudkan untuk melukiskan gambaran yang agak tidak realistis tentang sifat Israel. Mereka berhenti mengekspos tindakan Israel yang bermusuhan terhadap bangsa kita.”Qassem melanjutkan dengan mengatakan bahwa upaya untuk menghangatkan hubungan antara Israel dan dunia Arab dan membentuk koalisi militer, yang akan mencakup Israel, menimbulkan bahaya yang signifikan bagi masalah Palestina dan merugikan kepentingan nasional seluruh wilayah.Juru bicara Hamas menuntut hubungan dan persatuan yang lebih kuat di antara negara-negara, faksi politik dan gerakan yang menentang kebijakan rezim Tel Aviv dan Amerika Serikat.Pakar politik mengatakan kunjungan Biden ke wilayah yang diduduki Israel dan Arab Saudi akan menyebabkan peningkatan penindasan terhadap warga Palestina dan aktivis di negara-negara Teluk Persia.Para ahli berpendapat kunjungan itu tampaknya menjadi tanda bahwa Washington mengabaikan kontribusi yang berarti untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, dan lebih tepatnya, itu semata-mata mengejar normalisasi lebih lanjut dari hubungan Israel dengan negara-negara Arab.Biden akan membahas kemungkinan pertahanan udara Iran dalam tur kerajaan Saudi dan Zionis IsraelAktivis mengatakan bahwa penindasan terhadap warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan Zionis Israel telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya teknologi seperti sistem pelacakan Serigala Biru, yang menangkap gambar warga Palestina dan mencocokkannya dengan database militer Israel, dan spyware Pegasus, yang meretas ponsel pengguna.“Apa artinya bagi publik Palestina adalah peningkatan represi, karena perjanjian ini memiliki komponen yang berhubungan dengan teknologi represif dan pengembangan teknologi ini,” Dana el-Kurd, asisten profesor di University of Richmond, mengatakan.[IT/r]