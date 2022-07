Presiden Raisi: Tur Biden ke Timur Tengah Tidak Akan Membawa Keamanan bagi Rezim Israel

IslamTimes - Iran mengatakan kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Timur Tengah, mulai Rabu (13/7), di mana dia diharapkan akan menindaklanjuti agenda Washington untuk memungkinkan normalisasi antara negara-negara Arab dan Zionis Israel, tidak akan membawa keamanan bagi rezim pendudukan.

Berbicara pada pertemuan kabinet di Tehran pada hari Rabu (13/7), Presiden Ebrahim Raeisi mengatakan jika kunjungan pejabat Amerika ke wilayah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat posisi rezim Zionis dan memberikan dorongan untuk proses normalisasi, upaya tersebut pasti akan gagal.“Jika perjalanan bolak-balik oleh pejabat Amerika ke negara-negara regional dimaksudkan untuk memperkuat posisi rezim Zionis dan menormalkan hubungan rezim dengan beberapa negara [regional], [mereka (Amerika) harus tahu bahwa] upaya mereka tidak akan menciptakan keamanan bagi Zionis dengan cara apapun,” katanya.Biden tiba di wilayah yang diduduki Israel pada hari Rabu, memulai perjalanan empat harinya yang sangat dinanti-nantikan ke wilayah tersebut, yang pertama sebagai presiden AS.Tur regional juga akan membawa Biden ke Arab Saudi, negara yang pernah dia janjikan untuk dijadikan "pariah".Sejak 2020, AS telah menengahi perjanjian normalisasi di bawah apa yang disebut Kesepakatan Abraham antara rezim Zionis Israel dan negara-negara regional termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.Palestina dan pendukung mereka telah mencelanya sebagai “tikaman dari belakang” penyebab pembebasan Palestina dari pendudukan dan agresi Israel.Pengamat percaya perjanjian tidak akan mungkin terjadi tanpa persetujuan dari Arab Saudi, yang telah mempertahankan hubungan rahasia dengan Tel Aviv.Pada tahun 2020, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Riyadh, bertemu dengan putra mahkota Saudi Mohammad bin Salman. Kerajaan juga membuka langitnya untuk penerbangan Israel dalam sebuah langkah kontroversial.“Jika Anda ingin tahu apa pengaruh kinerja dan perjalanan bolak-balik Anda di wilayah tersebut, perhatikan dengan mata terbuka posisi masyarakat [regional], dan meningkatnya kebencian terhadap Zionis dan kekejaman rezim [Israel] di hati mereka, " kata presiden Iran, berbicara kepada orang Amerika.Dia juga memperingatkan bahwa Republik Islam terus mencermati perkembangan regional.“Kami telah mengatakan ini kepada mereka yang telah membawa kami pesan atas nama Amerika pada kesempatan berulang bahwa [bahkan] langkah sekecil apa pun terhadap integritas teritorial Iran akan disambut dengan reaksi tegas kami,” tegas Raeisi.Presiden Raeisi juga membahas masalah negosiasi yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk menghapus sanksi anti-Iran dan potensi kebangkitan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), perjanjian 2015 antara Tehran dan kekuatan dunia.Dia menegaskan kembali bahwa negara itu tidak akan mundur dari sikapnya yang sah dan logis, menasihati orang Amerika untuk memperhatikan kenyataan di lapangan dan mempelajari “pelajaran yang bermanfaat” daripada melanjutkan kebijakan “tekanan maksimum” yang telah dikalahkan.AS meninggalkan kesepakatan pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi di bawah apa yang disebut kampanye “tekanan maksimum”. Sekutu Washington dalam kesepakatan itu—Inggris, Prancis, dan Jerman—tekuk di bawah tekanan Amerika dan menolak untuk memenuhi bagian komitmen mereka di bawah kesepakatan itu.Republik Islam telah menegaskan, dalam banyak kesempatan, bahwa mereka akan kembali ke kepatuhan penuh, setelah AS menghapus semua sanksi dan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan keluar dari perjanjian lagi.“Amerika mengatakan Iran harus kembali ke JCPOA, sementara Republik Islam tidak pernah meninggalkan JCPOA. Amerikalah yang telah melanggar komitmen mereka,” kata Raeisi.Amerika, katanya, pasti telah mempelajari hal ini selama 43 tahun yang telah berlalu sejak kemenangan Revolusi Islam Iran 1979, bahwa “rakyat Iran tidak dapat ditangani dengan bahasa paksaan.”“Aneh bahwa mereka (AS) masih mencoba menggunakan wacana yang sama, yang pasti akan gagal membawa hasil apa pun bagi mereka.”[IT/r]