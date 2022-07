Biden Klaim AS Akan Menggunakan Kekuatan Terhadap Iran 'Sebagai Upaya Terakhir'

IslamTimes - AS akan menggunakan kekuatan "sebagai upaya terakhir" untuk menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir, Presiden AS Joe Biden mengklaim dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 yang ditayangkan segera setelah dia tiba di wilayah Palestina yang diduduki Zionis 'Israel' pada hari Rabu (13/7).

“Satu-satunya hal yang lebih buruk dari Iran sekarang adalah Iran dengan senjata nuklir,” tuding Biden, menjelaskan mengapa AS terus mendukung kebangkitan kesepakatan Iran 2015. “Saya pikir itu adalah kesalahan besar bagi presiden sebelumnya untuk keluar dari kesepakatan. Mereka lebih dekat dengan senjata nuklir daripada sebelumnya.”“Kita dapat bertindak melawan [Pasukan Quds] dan masih memiliki kesepakatan yang dapat membatasi program nuklir,” lanjutnya. "Saya masih berpikir itu masuk akal."Ditanya apakah penggunaan kekuatan terhadap Iran ada di meja, Biden menjawab: “Sebagai upaya terakhir, ya.”Ketika pewawancara Yonit Levy menekan Biden untuk perincian, dia berkata: "Saya tidak akan berspekulasi tentang itu, tetapi Iran tidak bisa mendapatkan senjata nuklir."Biden juga mengatakan dia akan memasukkan Garda Revolusi Islam [IRG] dalam daftar 'Organisasi Teroris Asing' Departemen Luar Negeri bahkan jika itu berarti Iran tidak akan bergabung kembali dengan perjanjian tersebut.Mengenai perhentian berikutnya di Arab Saudi, Biden mengatakan dia akan 'mempromosikan stabilitas di Timur Tengah.'“Adalah kepentingan besar AS untuk memiliki stabilitas di kawasan itu,” kata Biden. “Mereka yang berpikir bahwa AS akan meninggalkan Timur Tengah dan meninggalkan kekosongan yang akan diisi oleh China atau Rusia – kita tidak bisa membiarkan itu terjadi.”Normalisasi Saudi-Zionis ‘Israel’ “akan memakan waktu lama, tetapi meningkatkan hubungan dalam hal penerimaan kehadiran satu sama lain dan mengerjakan hal-hal tertentu masuk akal bagi saya,” katanya juga."Semakin banyak Zionis 'Israel' terintegrasi di kawasan itu sebagai kesetaraan dan penerimaan, semakin besar kemungkinan ... itu bisa datang ke akomodasi dengan Palestina di ujung jalan," kata Biden.[IT/r]