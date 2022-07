'Zionis Agung' di Israel dengan Ancaman Terhadap Iran dan Palestina

IslamTimes - Ketika Presiden AS Joe Biden mendarat di Zionis Israel untuk memulai perjalanan pertamanya ke wilayah tersebut sejak menjabat, militer Zionis Israel mulai menyita 1.480 dunam tanah milik warga Palestina di utara Tepi Barat yang diduduki.

Biden membuka kunjungan pertamanya ke wilayah tersebut sejak menjabat dengan menawarkan para pemimpin Israel yang cemas kepastian yang kuat dari tekadnya untuk menghentikan program energi nuklir Iran, dengan mengatakan dia akan bersedia menggunakan kekuatan sebagai "upaya terakhir".Komentarnya, disiarkan Rabu (13/7), datang dalam sebuah wawancara dengan Saluran 12 Israel yang direkam sebelum dia meninggalkan Washington.Ditanya tentang menggunakan kekuatan militer melawan Iran, Biden berkata, “Jika itu adalah pilihan terakhir, ya.”Dia mengatakan dia tidak akan menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dari daftar organisasi teroris AS, bahkan jika itu berarti menghancurkan kesepakatan nuklir Iran untuk selamanya.Biden menjadikan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, yang ditengahi oleh Barack Obama pada 2015 dan ditinggalkan oleh Donald Trump pada 2018, sebagai prioritas utama saat ia memasuki kantor. Biden mengatakan Trump membuat "kesalahan besar" dengan menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran.Tetapi pembicaraan bagi AS untuk memasuki kembali kesepakatan itu terhenti karena Biden tetap berpegang pada taktik pendahulunya, menumpuk sanksi dan menahan diri untuk tidak memberikan jaminan bahwa Washington tidak akan meninggalkan kesepakatan itu lagi.Kunjungan Biden ke Zionis Israel mengikuti runtuhnya rezim yang dipimpin oleh koalisi yang dipimpin oleh Naftali Bennett.Presiden AS disambut oleh PM sementara Zionis Israel, Yair Lapid, mantan PM Bennett dan Benjamin Netanyahu, dan presiden Zionis Israel Isaac Herzog.Baik Herzog dan Lapid berbicara singkat pada upacara kedatangan.“Perjalanan ini adalah perjalanan perdamaian Anda dari Zionis Israel ke Arab Saudi, dari Tanah Suci ke Hijaz,” kata Herzog pada upacara penyambutan.Lapid memuji Biden sebagai "Zionis Agung" dan salah satu "teman terbaik yang pernah dikenal Zionis Israel."“Anda pernah mendefinisikan diri Anda sebagai seorang Zionis. Anda mengatakan bahwa Anda tidak harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis, dan Anda benar. Dan dalam kasus Anda, seorang Zionis yang hebat,” kata Lapid.Pria berusia 79 tahun itu kemudian diberi pengarahan oleh militer rezim pendudukan tentang sistem rudal Iron Dome yang didukung AS yang minggu ini dianggap tidak efisien oleh Ukraina terhadap rudal Rusia dan sistem laser anti-drone Iron Beam yang baru.Setelah turun dari US Air Force One, yang tiba di Bandara Ben Gurion, Biden mengatakan dia tidak berpikir negara Palestina kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.Buldoser militer Zionis Israel mulai membajak tanah milik empat desa Palestina - Jaloud, Qaryut, Turmusaya dan al-Mughayer - antara Ramallah dan Nablus.Permukiman Israel di Tepi Barat, yang menampung lebih dari 600.000 pemukim, dipandang oleh warga Palestina sebagai hambatan utama bagi negara masa depan mereka dan perdamaian abadi antara orang Yahudi dan Palestina.Berbicara pada upacara kedatangan, Biden mengatakan dia tidak mengharapkan negara Palestina akan segera tercapai.Menjelang kedatangannya, kelompok hak asasi Israel B'Tselem meluncurkan kampanye yang berusaha mengalihkan perhatian Biden ke pendudukan yang sedang berlangsung di wilayah Palestina. Kelompok itu memasang papan reklame dan layar digital di kota Betlehem dan Ramallah di Tepi Barat, dengan menyatakan: “Tuan. Presiden, ini apartheid."“Tanpa dukungan terus-menerus oleh AS, Zionis Israel tidak akan mampu secara politis, geografis, dan demografis merekayasa ulang wilayah di bawah kendalinya; untuk memaksakan kekuasaan militer atas jutaan rakyat dan menolak hak-hak mereka selama 55 tahun; untuk mencaplok Yerusalem Timur (al-Quds) ke wilayah kedaulatannya; atau secara sistematis mendiskriminasi warga Palestinanya,” kata B'Tselem dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu (13/7).“AS harus mengakui bahwa wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania diatur oleh rezim apartheid, dan mengubah sikapnya terhadap Israel,” kata direktur eksekutif kelompok itu, Hagai El-Ad.Pendahulu Biden, Donald Trump, membuat keputusan kontroversial untuk secara sepihak mengakui al-Quds sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke sana dari Tel Aviv pada Mei 2018.Palestina memandang al-Quds Timur yang diduduki sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan, dan memandang pemindahan kedutaan AS sebagai bukti bahwa Washington mendukung pencaplokan de facto Israel atas kota tersebut.Biden belum membalikkan keputusan Trump, dan akan terus maju dengan rencana untuk membangun kompleks diplomatik AS baru di tanah yang disita dari Palestina menggunakan Hukum Properti Absen Israel 1950, seperti yang diungkapkan arsip awal pekan ini.Lapid dan Biden merilis pernyataan bersama pada Rabu pagi yang mengumumkan dimulainya serangkaian perjanjian kerja sama strategis yang akan ditandatangani selama kunjungan.Pada hari Kamis (14/7), presiden akan mengadakan konferensi pers bersama dengan Lapid, yang mengambil alih bulan lalu setelah runtuhnya rezim Naftali Bennett. Dia juga akan bertemu dengan mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu.Biden akan melakukan perjalanan ke kota Betlehem di Tepi Barat yang diduduki pada hari Jumat (15/7) untuk berhenti sebentar untuk bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.Pertemuan itu terjadi setelah pembunuhan jurnalis veteran Palestina Shirin Abu Akleh pada 11 Mei, yang terbunuh saat meliput serangan militer Israel di kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki.Beberapa penyelidikan oleh The Washington Post dan The New York Times, serta badan-badan internasional dan PBB menyimpulkan bahwa pasukan Zionis Israel kemungkinan besar telah membunuh Abu Akleh, yang juga merupakan warga negara AS.Keluarganya menulis surat kepada Biden, menuduhnya "pengkhianatan" dan "gagal memenuhi harapan minimum yang dipegang oleh keluarga yang berduka".Perjalanan itu akan mencapai puncaknya pada Jumat (15/7) sore dengan kunjungan ke Jeddah Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan puncak dengan negara-negara Teluk Persia, di mana Biden akan mendorong peningkatan produksi minyak dalam upaya untuk mengendalikan biaya bahan bakar yang melonjak dan inflasi di AS.Biden telah membela keputusannya untuk mengunjungi Arab Saudi, meskipun sebelumnya menyerukan agar negara itu dijadikan negara "paria" dan mengeluarkan kritik vokal atas pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi.Menulis di The Washington Post, surat kabar yang ditulis Khashoggi sebelum dia dibunuh di konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tahun 2018, presiden tidak merujuk pada Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan, yang disebutkan dalam laporan intelijen sebagai memiliki menyetujui pembunuhan itu.Biden akan menjadi presiden pertama yang melakukan penerbangan dari Zionis Israel ke kota pesisir Jeddah pada hari Jumat.“Perjalanan itu juga akan menjadi simbol kecil dari hubungan yang sedang berkembang dan langkah-langkah menuju normalisasi antara Israel dan dunia Arab, yang sedang diperdalam dan diperluas oleh pemerintahan saya,” tulisnya.Pada tahun 2020, pemerintahan Trump menengahi perjanjian normalisasi antara Israel dan empat negara Arab - Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.Zionis Israel berharap kunjungan Biden akan membantu memulai proses normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Meskipun Riyadh tidak secara resmi mengakui Zionis Israel, hubungan antara dua entitas yang dibuat-buat telah menghangat dalam beberapa tahun terakhir dan diplomasi sering dilakukan secara rahasia.[IT/r]